Otkriven uzrok smrti Diane Keaton, zdravlje joj se naglo pogoršalo

Legendarna glumica iznenada nas je napustila 11. listopada, a sada je otkriven uzrok njezine smrti.

Svijet je ostao u šoku nakon vijesti o smrti holivudske legende Diane Keaton, a sada je njezina obitelj otkrila i službeni uzrok smrti.

Glumica je preminula 11. listopada u 80. godini, a obitelj je potvrdila kako je uzrok smrti upala pluća.

''Obitelj Keaton vrlo je zahvalna na porukama ljubavi i podrške koje je primila proteklih nekoliko dana u ime njihove voljene Diane, koja je preminula od upale pluća'', stoji u izjavi za People.

U nastavku izjave otkrili su i čemu je slavna glumica bila najviše posvećena.

"Voljela je svoje životinje i bila je nepokolebljiva u svojoj podršci zajednici beskućnika, tako da bi bilo kakve donacije u njezino sjećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bile divan i vrlo cijenjen doprinos njoj", dodali su.

Njezino zdravlje navodno se naglo pogoršalo u posljednjim mjesecima, a čak ni njezini najbliži prijatelji nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije.

Zašto glumica nikada nije stala pred oltar? Imala je vrlo jasan stav o braku. Detalje saznajte OVDJE.

Komu će pripasti bogatstvo Diane Keaton vrijedno 100 milijuna dolara? Više o tome pisali smo OVDJE.

