Otkriven uzrok smrti Diane Keaton, zdravlje joj se naglo pogoršalo

Legendarna glumica iznenada nas je napustila 11. listopada, a sada je otkriven uzrok njezine smrti.
Glumica je preminula 11. listopada u 80. godini, a obitelj je potvrdila kako je uzrok smrti upala pluća.
Diane Keaton - 1 Foto: Profimedia
''Obitelj Keaton vrlo je zahvalna na porukama ljubavi i podrške koje je primila proteklih nekoliko dana u ime njihove voljene Diane, koja je preminula od upale pluća'', stoji u izjavi za People.
Diane Keaton - 3 Foto: Profimedia
U nastavku izjave otkrili su i čemu je slavna glumica bila najviše posvećena.
"Voljela je svoje životinje i bila je nepokolebljiva u svojoj podršci zajednici beskućnika, tako da bi bilo kakve donacije u njezino sjećanje lokalnoj banci hrane ili skloništu za životinje bile divan i vrlo cijenjen doprinos njoj", dodali su.
Diane Keaton - 2 Foto: Profimedia
Njezino zdravlje navodno se naglo pogoršalo u posljednjim mjesecima, a čak ni njezini najbliži prijatelji nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije.
Diane Keaton - 11 Foto: Profimedia
Diane Keaton - 9 Foto: Profimedia
Diane Keaton Foto: Profimedia
