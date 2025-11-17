Zaručila se naša poznata influencerica, podijelila je detalje prosidbe: ''Tu sam već počela sumnjati...''

Influencerica Arijeta Gashi objavila je kako se zaručila za svog dugogodišnjeg partnera.

Hrvatska influencerica Arijeta Gashi u novo desetljeće života ušla je s najljepšom mogućom vijesti.

Naime, njezin partner zaprosio ju je na njezin 30. rođendan, a sve se dogodilo u Sloveniji, u koju su otputovali povodom njezina rođendana.

''Da sam znala da će mi trideseta biti ovoliko lijepa, potpisala bih ju i prije. Volim te zauvijek'', napisala je Arijeta uz fotografije prosidbe.

Nakon toga podijelila je i videozapis u kojem je ispričala kako je prosidba izgledala.

''Zaručio me na jezeru Jasna u Kranjskoj Gori baš za moj 30. rođendan. Rođendan smo dočekali u ponoć, a sljedeće jutro rekao mi je da moram biti spremna do pola 10 jer idemo na izlet i tu sam već počela sumnjati. Bio je toliko nervozan... Kad smo došli na jezero, rekao je da prvo sjednemo na piće, naručio je kavu i viljamovku i tu mi je već bilo sve jasno. Požurio me i krenuli smo prema jezeru, gdje je bilo milijun ljudi, no on je otišao do jedne žene koja je sama ostala fotografirati jezero, nešto joj je rekao, ona me pogledala ozarenog lica i iste se sekunde maknula. Kleknuo je, raspali smo se oboje, fotograf je iskočio iz grmlja i bilo je savršeno!'' ispričala je.

Komentare su preplavile čestitke, ali i pohvale za dijamantni prsten koji je dobila.

Arijeta i njezin partner u vezi su već 14 godina, a prije tri godine prošli su kroz ozbiljniji prekid. Arijeta se tada i iselila iz njihova stana, no ljubav je bila jača te su se pomirili. Više o tome govorila je u podcastu Mic Drop.

Arijetu na Instagramu prati 126 tisuća ljudi, s kojima dijeli svoju svakodnevicu te videa vezana za fitnes i lifestyle, a njezin partner, kojeg od milja zove mužjak, rado je viđen u njezinim objavama.

