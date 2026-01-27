Matija Cvek s Dinamom ima posebnu vezu: ''Kći Lota već ima člansku iskaznicu''

Ekipa IN magazina na maksimirskom stadionu družila se s glazbenikom Matijom Cvekom. S Dinamom ima posebnu vezu, a i ove godine zapjevat će na njihovu dobrotvornom koncertu. U prošlosti se Matiji smješila nogometna karijera, a s našom Mateom Slogar podijelio je kakav je bio na terenu, ljuti li se dok gleda utakmice i ima li njegova kći Lota člansku iskaznicu omiljenog zagrebačkog kluba.

Matija Cvek, Zagrepčanin i strastveni navijač Dinama, i ove godine zapjevat će na dobrotvornom koncertu humanitarnog karaktera Dinamove zaklade Nema predaje. Koncert Veliko purgersko srce, rezerviran za prvi dan veljače, za njega će ponovno biti poseban događaj.



''Za mene je to kao dinamovca od rođenja nešto skroz prirodno i uvijek ću se odazvat na štogod Dinamo zove'', priča nam Matija.



Iako danas glazbenik, Matijina nogometna karijera u početku je išla uzlaznom putanjom sve dok ga ozljeda nije spriječila u nastavku treniranja.



''Počeo sam trenirat sa 6-7 godina i jednostavno se zaljubiš u sport i to ti postane i neka odgojna mjera i navika. Trenirao sam u Kustošiji, u Inter Zaprešiću, Trešnjevci jedino me Dinamo zaobišao...''.



Ipak smo odlučili provjeriti što je iz vremena Matijina treniranja nogometa ostalo od tehnike.



Redovite ide na utakmice, ali kaže - za njega je izbor ipak mirnija tribina. Gledanjem nogometa i Dinamom zarazio ga je tata, a uskoro bi se to moglo prenijeti i na novu generaciju Cvekovih.

Ima li njegova kćer Lota člansku iskaznicu Dinama?

''Ima da i već navija Dinamo Dinamo tako da čekamo još malo da ide na tribinu''.



Koncertom u Lisinskom Matija će spojiti dvije ljubavi - glazbu i nogomet, uz brojne druge kolege glazbenike.



''Svirat će i pjevat na našem koncertu sve najveće zvijezde od Matije Cveka, Ante Gele, Zdenke Kovačićek, Roberta Marekovića iz Fantoma, Jurica Pađen iz Aerodroma...'', priča nam Saša Pavličić Bekić, član nadzornog odbora Dinama i upravitelj Dinamove zaklade.



Sredstva od dobrotvornog koncerta otići će onamo gdje je to najpotrebnije.



''Mi smo kao članski klub dužni brinuti se o članovima kluba Dinamo, svaki član u financijskoj ili zdravstvenoj situciji koji dalje ne može i nađe se pred zidom zaklada mora pomoći članovima, bivšim igračima i trenerima, lokalnoj zajednici i cijeloj Hrvatskoj''.



Veliko purgersko srce još jednom će kucati za one kojima to najviše treba.

