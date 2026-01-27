Neviđena snimka! Otkriveno kakav odnos kralj Charles ima sa svojim unucima

Kralj Charles III pokazao je svoju nježnu stranu srdačno grleći i ljubeći unuke na javnoj ceremoniji.

Na nedavnoj snimci s kraljevske ceremonije u Westminsterskoj opatiji, kralj Charles III pokazao je svoju topliju, obiteljsku stranu.

Naime, srdačno je poljubio princa Williama i Kate Middleton u obraz, a zatim zagrlio unuke Georgea, Charlotte i Louisa.

Ovaj rijedak, intiman trenutak otkriva privatno lice monarha kojeg unuci od milja zovu "Grandpa Wales", nadimak koji podsjeća na ime koje je kraljica Elizabeta II koristila za svog djeda, kralja Georgea V.

Psihologinja dr. Sasha Hall naglašava koliko su takve veze važne.

"Bake i djedovi mogu postati nevjerojatno važne figure sekundarne privrženosti, nudeći toplinu, dosljednost i ljubav koji pomažu djeci da se osjećaju sigurno i emocionalno podržano."

"Nježan djed daje djetetu još jedan odnos u kojem doživljava bliskost, ohrabrenje i ljubav", dodala je.

Uspoređujući s prošlošću, ovakvi prizori predstavljaju veliki odmak od hladnih i formalnih odnosa unutar kraljevske obitelji. Dok je Charles kao dječak 1954. godine majku dočekao rukovanjem, danas svojim unucima pruža zagrljaje i osmijehe.

Dr. Hall ističe kako je ta promjena dio šireg trenda.

"Ljubav među generacijama postaje nešto što slavimo, a ne skrivamo, i to šalje snažnu poruku djeci da su ljubav, utjeha i bliskost normalni i cjeloživotni."

Podsjećamo, dok u odnosu sa starijim sinom Williamom i njegovom djecom cvjetaju ruže, kralj Charles još uvijek ne može pronaći zajednički jezik s mlađim sinom Harryjem. Više o tome pročitajte OVDJE.

