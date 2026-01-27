Pretraži
korjeniti preokret

Neviđena snimka! Otkriveno kakav odnos kralj Charles ima sa svojim unucima

Piše I.G., 27.01.2026 @ 21:13 Celebrity komentari
Kralj Charles i princ George Kralj Charles i princ George Foto: Screenshot/Instagram

Kralj Charles III pokazao je svoju nježnu stranu srdačno grleći i ljubeći unuke na javnoj ceremoniji.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Razmišlja li Sandra Perković o proširenju obitelji?
''kako bog odluči, tako će biti''
Razmišlja li Sandra Perković o proširenju obitelji? ''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome''
Film "Svadba" obara rekorde gledanosti
prepune dvorane
Domaći film Svadba obara sve rekorde gledanosti, brojka je iznenadila i samu ekipu!
Matija Cvek zapjevat će na dobrotvornom koncertu humanitarnog karaktera Dinamove zaklade Nema predaje
''čekamo da ide na tribine''
Matija Cvek s Dinamom ima posebnu vezu: ''Kći Lota već ima člansku iskaznicu''
Naši rukometaši poslije trijumfa sa Slovenijom poletjeli u zagrljaje najmilijih
emocije na vrhuncu
Kakvi prizori! Naši rukometaši poslije trijumfa sa Slovenijom poletjeli u zagrljaje najmilijih
Otkriveno kakav odnos kralj Charles ima sa svojim unucima
korjeniti preokret
Neviđena snimka! Otkriveno kakav odnos kralj Charles ima sa svojim unucima
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku njegove ekipa koja skače u ledeno mora na Antarktici
''Kao vojnik!''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Sam Smith snimljen na plaži
neprepoznatljiv!
Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo
Nekadašnja slatkica Amanda Bynes šokirala novim izgledom
godinama vodi borbu
Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba
I u Hrvatskoj
Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
Piper je pronađena mrtva okružena čoporom pasa: Vlasti donijele drastičnu mjeru
Svete životinje
Piper je pronađena mrtva, okružena čoporom: Odluka vlasti digla na noge lokalnu zajednicu
Veliko klizište na Siciliji
MNOGI EVAKUIRANI
Zastrašujući prizori u susjedstvu! Kuće završile na rubu litice, stanovnici ljutiti: "Situacija je jako komplicirana..."
show
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku njegove ekipa koja skače u ledeno mora na Antarktici
''Kao vojnik!''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Nekadašnja slatkica Amanda Bynes šokirala novim izgledom
godinama vodi borbu
Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Cereulid: Nevidljivi toksin zbog kojeg se povlači hrana za dojenčad – evo što roditelji moraju znati!
opasno što je termostabilan
Cereulid: Nevidljivi toksin zbog kojeg se povlači hrana za dojenčad – evo što roditelji moraju znati!
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Biciklist pronašao rješenje za kišu i postao viralni hit
Urnebesno
Biciklist pronašao rješenje za kišu i postao viralni hit
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
tech
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Alex Karp
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
sport
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Bolje im je da izbrišu: Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
BOLJE DA NISU
Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
Mađari nam otvorili šansu za prvo mjesto: U polufinale možemo i porazom, ali i ispasti ako uzmemo bod
ODLIČNO IZGLEDA
Mađari nam otvorili šansu za prvo mjesto: U polufinale možemo i porazom, ali i ispasti ako uzmemo bod
tv
Daleki grad: Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
DALEKI GRAD
Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
Nova turska serija "Crno more" od 2. veljače na Novoj TV!
CRNO MORE
Nova turska serija "Crno more" od 2. veljače na Novoj TV!
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
DALEKI GRAD
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
putovanja
Tjedni jelovnik od 26. 1. do 1. 2. 2026. brza jela malo sastojaka
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Savršen vikend u Mađarskoj: Zimsko kupanje, vinski podrumi i istraživanje prirode
Idemo u Sárospatak
Savršen vikend u Mađarskoj: Zimsko kupanje, vinski podrumi i istraživanje prirode
novac
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Mogući kandidati
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Poznati novi vlasnici
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Nema interesa
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
lifestyle
Kardigani iz novih kolekcija koje ćemo nositi ostatak zime i na proljeće
IZ NOVIH KOLEKCIJA
15 predivnih kardigana koje ćemo nositi uz suknje, haljine, traperice i finjak hlače
Pun mjesec u Lavu 1. veljače 2026.
pozitivni preokreti
Stiže nam snažan pun Mjesec u Lavu: Ovim znakovima donosi ono što su dugo čekali
Georges Hobeika: Najljepše haljine iz haute couture kolekcije
SAVRŠENSTVO!
Pogledajte ih samo: 10 haljina s pariških pista koje su tako nestvarno lijepe
sve
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Bolje im je da izbrišu: Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
BOLJE DA NISU
Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
Mađari nam otvorili šansu za prvo mjesto: U polufinale možemo i porazom, ali i ispasti ako uzmemo bod
ODLIČNO IZGLEDA
Mađari nam otvorili šansu za prvo mjesto: U polufinale možemo i porazom, ali i ispasti ako uzmemo bod
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene