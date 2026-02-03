Znate li koji rođendan Shakira slavi? Dijeli ga s bivšim kojeg je na bizaran način uhvatila u prevari

Shakira i Gerard Piqué godinama su zajedno slavili rođendan, a nakon bolnog prekida ona danas blista više nego ikad.

Kolumbijska ljepotica Shakira proslavila je 49. rođendan, a brojni obožavatelji diljem svijeta ponovno se ne mogu načuditi – ne samo njezinim godinama, nego i činjenici da izgleda gotovo isto kao i na početku karijere.

Zanimljivo je i to da Shakira rođendan dijeli s bivšim partnerom, bivšim nogometašem Gerardom Piquéom, s kojim ima dvojicu sinova. On je proslavio 39. rođendan.

Iako su godinama slovili za jedan od najpoznatijih i najstabilnijih parova svjetske scene, njihova je veza završila burno i uz veliki medijski interes.

Par je bio zajedno 11 godina, a njihov je prekid prerastao u jedan od najkomentiranijih skandala posljednjih godina.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je priča da je Shakira za Piquéovu nevjeru doznala – zbog džema od jagoda. Naime, pjevačica je primijetila da netko u kući jede džem koji inače nitko osim nje ne konzumira, što je, prema brojnim izvorima, bio jedan od trenutaka koji su doveli do razotkrivanja prevare.

Iako iza sebe ima težak emotivni period, Shakira danas djeluje snažnije nego ikad – posvećena djeci, karijeri i novom životnom poglavlju.

A ako je suditi po njezinu izgledu i energiji, 49. rođendan samo je još jedan dokaz da za nju godine doista znače samo broj.

