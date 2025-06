Rijetka objava Filipa Juričića otkrila koliko je njegov sin narastao: "Tatin ponos!"

Filip Juričić na društvenim se mrežama pohvalio da je njegov sin uspješno završio srednju školu.

Naš glumac Filip Juričić s ponosom je podijelio važan obiteljski trenutak. Naime, njegov sin Jan uspješno je završio srednjoškolsko obrazovanje.

Popularni glumac na društvenim je mrežama objavio fotografiju svog 18-godišnjeg sina u društvu bivše partnerice Matee Roščić, Janove majke, uz kratak, ali emotivan opis: "Tatin ponos."

Osim Jana, Filip sa svojom sadašnjom partnericom Nikom Dogan ima i sedmogodišnjeg sina Lava.

U ranijim je intervjuima otvoreno govorio o izazovima i ljepotama obiteljskog života.

"Često me pitaju je li nam, s obzirom na to da smo oboje imali dijete iz prethodnih veza, bilo teže graditi odnos, no ja bih rekao da nam je baš zato bilo lakše. Postojalo je to razumijevanje osobe koja prolazi kroz slično iskustvo, startne pozicije su nam bile iste i to je bilo dobro. Moj sin Jan lijepo se slaže s Nikom, ja se pak nadam da sam dobar očuh njezinoj kćeri Loti. A trudimo se da oboje imaju pravi bratsko-sestrinski odnos s našim zajedničkim sinom Lavom," rekao je jednom prilikom glumac.

Obiteljsku harmoniju i bliskost, koju često ističe, Juričić sada dodatno potvrđuje i ponosom zbog Janova školskog uspjeha.

