Velika svjetska zvijezda rasplesala više od 13 tisuća ljudi pod zagrebačkim nebom!

Više od 13 tisuća ljudi plesalo je uz Seana Paula na spektakularnom Lollipop Open Airu na Jarunu.

Više od 13 tisuća rasplesanih ljudi okupilo se sinoć na Velikom jezeru Jarun u Zagrebu na najvećem urbanom glazbenom događaju ovoga ljeta - Lollipop Open Air spektaklu, koji je na pozornicu doveo jednog od najpoznatijih izvođača svjetske hip-hop i dancehall scene, neponovljivog Sean Paula. Spektaklularne fotografije iz Zagreba putuju u svijet.

U nezaboravnoj atmosferi pod vedrim ljetnim nebom, glazba, energija i emocije spojili su se u noć za pamćenje. Prostor uz Veliko jezero pretvoren je u more pokreta i svjetla, rasplesana publika, spektakularna produkcija, topao ljetni zrak i ritmovi koji ne prestaju.

Sean Paul, višestruko nagrađivani jamajkanski hitmaker, oduševio je svojim karizmatičnim nastupom i nizom bezvremenskih hitova - "Temperature", "Get Busy", "No Lie", "Baby Boy", "She Doesn't Mind", i mnogim drugima. Od prvog beata do posljednjeg pljeska, publika je bila potpuno predana, pjevajući i plešući u zajedničkom ritmu s izvođačem.

Ovo je bio njegov treći nastup u Hrvatskoj, a Sean Paul nije skrivao emocije: "Zagreb ima posebnu energiju. Vaša strast i ljubav prema glazbi su zarazni, hvala vam na ovom spektaklu!"

Uz Sean Paula nastupili su Karlo Leopold, DJ Gotz i Phat Phillie.

Iza ovog veličanstvenog događaja stoji Lollipop, najbrže rastući glazbeni brand u Hrvatskoj, koji se u samo nekoliko godina pozicionirao kao sinonim za najkvalitetniju urbanu zabavu na kojoj je do sada ukupno bilo više od 160 tisuća ljudi. Krenuvši iz klupskih večeri, Lollipop se razvio u snažan kulturni pokret mladih koji briše granice između žanrova, generacija i lokacija.

Njihovi eventi spajaju produkciju svjetske razine, najtraženije izvođače i besprijekornu atmosferu, s jednim zajedničkim nazivnikom – sloboda, ritam i zajedništvo. Na sinoćnjem Lollipopu nisu uživali samo mladi. Plesale su sve generacije, a spoj strasti, ritma i ljetne euforije još jednom je dokazao zašto je Lollipop više od eventa, a to je iskustvo koje se živi.

