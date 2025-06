"Tko je za kupanjac?" Jacques Houdek pokazao svoju ljetnu oazu daleko od gradske gužve

Dok se zemlja prži na ljetnim vrućinama, Jacques Houdek osvježenje je pronašao u bazenu, koji je nazvao svojom ljetnom oazom.

Dok se Hrvatska nosi s ekstremnim ljetnim temperaturama i građani traže spas u hladu ili klimatiziranim prostorima, Jacques Houdek pokazao je kako izgleda pravi odmor iz snova.

Na svom Instagramu otkrio je kako provodi ove vruće dane – uživajući u vlastitom bazenu, daleko od gradske vreve i gužvi na plažama.

Na objavljenim fotografijama pjevač se smiješi dok opušteno pliva u bazenu okruženom zelenilom i brižno uređenim vrtom.

"Heeej! Ljeto u zraku je, zabava caruje. Dobro došli u Žakovu ljetnu oazu. Tko je za jedan kupanjac u bazenu sa Žakom?", napisao je u šaljivom tonu.

Jacques Houdek - 1 Foto: Jacques Houdek/Instagram

Pratitelji su se odmah javili u komentarima.

"Pripremaj roštilj, stižem", "Uuu odličan je bazen", "Bravo, ali nemoj se utopiti molim te Jacques", pisali su.

In Magazin: Jacques Houdek Foto: In Magazin

Jacques očito koristi svaki trenutak za odmor, i to s razlogom. Iza njega je vrlo intenzivna sezona – od velikog nastupa u Maleziji na humanitarnom koncertu Music For Sight, do prošlogodišnjeg projekta za djecu Kad si sretan u Lisinskom. Uskoro ga čeka i jedna od najvažnijih ovogodišnjih glazbenih pozornica, a to je veliki koncert Domu mom 11. listopada u zagrebačkoj Areni, gdje će nastupiti uz vodeće domaće izvođače.

OVDJE pogledajte emotivni trenutak kada je Houdek iznenadio učiteljicu na zadnji dan škole.

A što vi mislite o Jacquesu, pišite u komentarima ispod teksta!

