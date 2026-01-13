Kako danas izgleda zvijezda Disneyjeva hita? Od njegove uloge prošlo je 13 godina!

John DeLuca danas izgleda neprepoznatljivo i zaručio se s djevojkom Cassandrom nakon romantične prosidbe na plaži.

John DeLuca probio se u svijet slavnih 2013. godine ulogom buntovnika Butchyja u Disneyjevom hitu "Teen Beach Movie".

Film, koji je pratio dvoje mladih surfera koji se nađu unutar glazbenog mjuzikla, postigao je ogroman uspjeh, a DeLuca je preko noći postao tinejdžerska senzacija. Uz njega su u filmu glumili Ross Lynch, Maia Mitchell, Gracie Phipps, Garrett Clayton i Jordan Fisher.

Dvanaest godina kasnije, 39-godišnji DeLuca izgleda neprepoznatljivo i najavio je zaruke s djevojkom Cassandrom, koju je zaprosio na plaži pri zalasku sunca krajem prosinca. Svoje emotivne fotografije s prosidbe podijelio je na Instagramu, istaknuvši da je 2025. bila najvažnija godina njegova života te zahvalio Cassandri što je ušla u njegov život.

Na fotografijama se vidi trenutak kada kleči pred Cassandrom, njezin osmijeh dok pokazuje zaručnički prsten, kao i njihove zagrljaje.

"Volim te i jedva čekam da te oženim", napisao je u opisu.

Ranije je Cassandri posvetio rođendansku objavu nazvavši je "najljepšim ljudskim bićem koje poznaje" i zahvalio joj što postoji.

Prije proboja u "Teen Beach Movie", DeLuca je imao epizodne uloge u serijama poput "Ugly Betty", "30 Rock", "Wizards of Waverly Place" i "The Secret Life of the American Teenager".

Ulogu Butchyja ponovio je i u nastavku "Teen Beach 2", a kasnije nastavio karijeru kroz razne projekte, uključujući serije "Twisted", "General Hospital", "East Los High", "American Horror Story: 1984", te filmove "Staten Island Summer", "Spree" i najnovije, "Skillhouse".

