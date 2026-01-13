Kako danas izgleda zvijezda Disneyjeva hita? Od njegove uloge prošlo je 13 godina!

John DeLuca danas izgleda neprepoznatljivo i zaručio se s djevojkom Cassandrom nakon romantične prosidbe na plaži.
John DeLuca probio se u svijet slavnih 2013. godine ulogom buntovnika Butchyja u Disneyjevom hitu "Teen Beach Movie".3 vijesti o kojima se priča ne vidimo je često Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku video kruži mrežama Potez Kate Middleton kojim je prekršila kraljevski protokol donio joj salvu komplimenata a bila je tako lijepa! Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
Film, koji je pratio dvoje mladih surfera koji se nađu unutar glazbenog mjuzikla, postigao je ogroman uspjeh, a DeLuca je preko noći postao tinejdžerska senzacija. Uz njega su u filmu glumili Ross Lynch, Maia Mitchell, Gracie Phipps, Garrett Clayton i Jordan Fisher.
Teen Beach Movie Foto: Profimedia
John DeLuca - 2 Foto: Profimedia
Dvanaest godina kasnije, 39-godišnji DeLuca izgleda neprepoznatljivo i najavio je zaruke s djevojkom Cassandrom, koju je zaprosio na plaži pri zalasku sunca krajem prosinca. Svoje emotivne fotografije s prosidbe podijelio je na Instagramu, istaknuvši da je 2025. bila najvažnija godina njegova života te zahvalio Cassandri što je ušla u njegov život.
Teen Beach Movie Foto: Profimedia
Teen Beach Movie Foto: Profimedia
Na fotografijama se vidi trenutak kada kleči pred Cassandrom, njezin osmijeh dok pokazuje zaručnički prsten, kao i njihove zagrljaje.
"Volim te i jedva čekam da te oženim", napisao je u opisu.
Ranije je Cassandri posvetio rođendansku objavu nazvavši je "najljepšim ljudskim bićem koje poznaje" i zahvalio joj što postoji.
Prije proboja u "Teen Beach Movie", DeLuca je imao epizodne uloge u serijama poput "Ugly Betty", "30 Rock", "Wizards of Waverly Place" i "The Secret Life of the American Teenager".
Ulogu Butchyja ponovio je i u nastavku "Teen Beach 2", a kasnije nastavio karijeru kroz razne projekte, uključujući serije "Twisted", "General Hospital", "East Los High", "American Horror Story: 1984", te filmove "Staten Island Summer", "Spree" i najnovije, "Skillhouse".
