Rajski prizori s Bahama: Supruga našeg reprezentativca pokazala kako uživaju na bajkovitom odmoru

Adriana i Duje Ćaleta-Car sa sinovima Maurom i Felipeom uživaju na Bahamima, gdje su dane ispunili uživajući u obiteljskim trenucima koje su opisali kao pronalazak pravog raja.

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car i njegova supruga Adriana ovih dana pune baterije na Bahamima, a djelić obiteljskog odmora podijelili su s pratiteljima na Instagramu.

Bračni par ondje uživa sa sinovima Maurom i Felipeom, a fotografije i videozapisi otkrivaju da su dane ispunili kupanjem u kristalno čistom tirkiznom moru i nezaboravnim susretima sa životinjama.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 3 Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama obitelj pozira na rajskim pješčanim plažama, igra se u plićaku, a posebnu pozornost privukli su prizori u kojima Adriana hrani poznate bahamske svinje koje bezbrižno plivaju uz obalu. Jedan od mališana pokazao je hrabrost hraneći iguanu, dok su se Adriana i sinovi okušali i u druženju s morskim psima dojiljama, koje se smatraju mirnom vrstom i često su dio turističkih izleta na Bahamima.

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"Divlji susreti. Dani provedeni bosih nogu. Sve je u nijansama tirkizne. Pronašli smo raj i potpuno nam je zaokupio pažnju", napisala je Adriana, najbolje opisavši odmor na otočju poznatom po netaknutoj prirodi, bijelim pješčanim plažama i tirkiznom Karipskom moru.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 2 Foto: Instagram

Osim avantura sa životinjama, obitelj je vrijeme provodila kupajući se u plitkom moru, igrajući se s djecom i uživajući u opuštenim trenucima daleko od svakodnevnih obveza. Adriana je podijelila i nekoliko fotografija na kojima pozira u kupaćem kostimu usred bajkovitog krajolika, dok su pratitelji u komentarima nizali komplimente na račun prizora koji izgledaju kao s razglednice.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 4 Foto: Instagram

Čini se da su Bahami potpuno osvojili obitelj Ćaleta-Car, a sudeći prema objavljenim fotografijama, ovaj će odmor ostati među njihovim najljepšim zajedničkim uspomenama.

Kako izgleda njihova vila, koja je na prodaji posljednjih godinu dana, pogledajte OVDJE.

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