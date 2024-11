Veliko otkriće o kultnom božićnom filmu: Sve nerealno u priči koju obožavamo već 18 godina!

The Holiday - 1 Profimedia

Nakon nedavnog intervjua Judea Lawa u kojem je otkrio kako kuća iz filma "Ljubav i praznici" ne postoji donosimo vam što je još nerealistično u omiljenom blagdanskom filmu.

Film "Ljubav i praznici" ("The Holiday") već 18 godina nalazi se među omiljenim blagdanskim filmovima.

Priču o uvijek nesretno zaljubljenoj Amandi (Cameron Diaz) koja se odluči na blagdansku zamjenu kuće u ruralnom Ujedinjenom Kraljevstvu, pa se zamijeni s novinarkom Iris (Kate Winslet) mnogi smatraju jednom od dražih božićnih romantičkih klasika, no mnogima je san o kući na selu po uzoru na Irisinu uništen nakon što je Jude Law nedavno izjavio kako ta kuća uopće ne postoji.

Shodno tome, Daily Mail je napravio listu svega što je nerealistično u vezi s filmom.

Iris je radila kao novinarka i mogla si je priuštiti takvu kuću - iako je kuća koja je inspirirala redatelje i scenografe za Irisinu kuću prodana za 675 tisuća funti, Iris si s novinarskom plaćom nije mogla priuštiti kuću na selu, a da se ne spomene vremenska udaljenost između Surreyja i Londona.

Scena kako Amanda trči po snijegu - na kraju filma Amanda je s kovčezima zaustavljala aute kako bi ju odveli na aerodrom na let za Los Angeles, no onda je tražila od vozača da se zaustavi i počela trčati prema Grahamu. I dok je sama scena trajala doslovno dvije minute, Cameron Diaz priznala je kako je to snimala tjedan dana.

Irisina pitoreskna kuća nije prava - Jude Law, koji je tumačio Grahama, nedavno je priznao kako ta kuća u stvarnosti ne postoji.

"Ta kućica ne postoji. Redateljica (Nancy Meyers), koja je pomalo perfekcionistica, obišla je cijelo to područje i nije pronašla kućicu iz bajke kakvu je tražila, pa je jednostavno unajmila polje, nacrtala je i dala je nekome da je izgradi. Ali evo što je smiješno ako to pogledate", rekao je Law. "Snimali smo ovdje zimi, a svaki put kad bih ušao na ta vrata, prekidali smo snimanje i unutrašnjost smo snimali u Los Angelesu otprilike tri mjeseca kasnije."

Organiziranje zamjene kuće unutar 24 sata - ovo je možda najnerealističniji dio filma, pogotovo uzimajući u obzir kako su Amanda i Iris veoma zaposlene osobe. Isto tako, obje su riskirale s odlaskom na teritorij koji prethodno nisu istražile.

Lažni snijeg - u ruralnoj Engleskoj gotovo nikad ne pada snijeg, već uz nju isključivo vežemo kišu i oblake.

