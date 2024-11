Zvijezda Kumova pohvalila se podvigom koji je odradila u Mostaru: ''Da rastresem noge i razbistrim um!''

Ecija Ojdanić nalazi se u Mostaru, a na svojim društvenim mrežama pohvalila se kako je pretrčala 6 km.

Zvijezda serije "Kumovi" Ecija Ojdanić odlučila je nakratko otputovati iz Hrvatske. Ojdanić se na svom profilu na Instagramu javila iz Mostara te se pohvalila fotografijama Starog grada.

"Kad nakon (pre)ranog dizanja, (pre)dugog puta, između popodnevnog odmora i trčanja prije predstave izaberem trčanje... E, to znači da je virus trčanja potpuni vladar moga uma i tijela", napisala je Ecija Ojdanić. "Protrčkarala sam predivnim Mostarom samo 6 km, da rastresem noge i razbistrim um. Iz moje perspektive to je samo 6 km. Nekome je to 'plafon'. Jedino važno je stupanj uživanja, a moj je na maksimum!"

Njezin sin Jakov, kojeg je dobila u braku s Robertom Orhelom, nedavno je navršio 15 godina, a što mu je Ecija pripremila, otkrijte OVDJE.

Kako se zabavlja ekipa iz serije "Kumovi", pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sin kraljice Camille otkrio novost o zdravstvenom stanju kralja Charlesa, ovo se promijenilo

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Pogledajte fotografiju premijera Plenkovića iz njegovih studentskih dana, evo kako je tada izgledao!

Pogledaji ovo Celebrity Srpski glumac i supruga nakon burne svađe otišli u izlazak držeći se za ruke, svi su gledali u noge Hrvatice u mini haljini

Pogledaji ovo Celebrity Glumac iz susjedstva ispričao jezivo iskustvo kliničke smri: ''Nema boli, nema anđela, samo mrak''

Pogledaji ovo Celebrity Nova zvijezda na glazbenoj estradi: Maja se pohvalila velikim brojem pregleda Bloomovog pjevanja koje je rastopilo brojna srca