Žera otkrio tajnu uoči koncerta u Areni: "Malo smo drugačiji po tom pitanju"

Dražen Žerić Žera gostovao je u jednoj radijskoj emisiji uoči gotovo pa rasprodanog koncerta Crvene jabuke u Areni Zagreb.

Ususret velikom koncertu Crvene Jabuke koji će se održati 21. studenog u Areni Zagreb, frontmen kultnog sastava, Dražen Žerić Žera gostovao je na bravo! radiju u emisiji "Dobre Vibracije" kod voditelja Domagoja Nižića i Nine Slišković Goleš.

Govoreći o dugovječnosti i povezanosti s publikom, Žera je naglasio da je upravo ona najvažniji faktor uspjeha.

Galerija 25 25 25 25 25

Dražen Žerić Žera Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Dražen Žerić Žera Foto: Dorian Horvat/Cropix

Crvena Jabuka - 1 Foto: PR

"Lekcija za opstanak? Treba slušati publiku, publika nepogrešivo zna. Željeli smo trajati dugo, ali da ćemo doći do 40 godina, to nismo mogli ni zamisliti", priznaje.

Najavio je i atmosferu koja se priprema za Arenu Zagreb, a gotovo svi sektori su rasprodani: "Želja nam je da koncert bude susret emocija između nas i publike, uz mnoštvo pjesama koje volimo. Pjesma i emocija moraju biti u prvom planu. Dobar razglas, svjetlo i tehnika danas se podrazumijevaju."

Crvena jabuka - 5 Foto: Marina Pesic/PR

Crvena Jabuka u dvorani Gripe - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix

In Magazin: Crvena jabuka - 1 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Zastrašujući trenutak s pozornice: Pjevačica se srušila usred nastupa

Otkrio je i što se najčešće nađe na backstage stolu.

"Mi smo malo drugačiji po tom pitanju, nemamo ove moderne jelovnike. Ako sam u Slavoniji, onda su to fiš-paprikaš ili čobanac, ako sam u kraju poznatom po dobrom mesu, onda neko pečenje. U BiH su pita ili ćevapi...", kaže.

Žera je kroz šalu rekao koliko su starke postale njegov zaštitni znak.

"Ne mogu prijeći granicu, a da me policajac ne pita: 'Možete li mi prvo pokazati noge, a onda putovnicu?' Ako nemam starke nego japanke, odmah nazad", šaljivo je ispričao.

Osvrnuo se i na glazbene utjecaje Crvene Jabuke i kako su dobili baš to ime koje je simbol pop-rock scene već 40 godina.

"Voljeli smo i Beatlese i Rolling Stonese, ali ljubav prema Beatlesima je prevagnula. Njihova etiketa na ploči s jabukom bila nam je glavna inspiracija za ime", podijelio je u eteru.

Dražen Žerić Žera - 1 Foto: Gordan Svilar/bravo! radio PR

Dražen Žerić Žera - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo! radio PR

Koncert u Areni Zagreb 21. studenog bit će glazbena večer koja će spojiti generacije i oživjeti sve najvažnije trenutke iz bogate povijesti legendarnog sarajevskog benda, a ograničena količina ulaznica dostupna je putem sustava upad.hr.

Kako je pala prosidba na njihovom koncertu, pogledajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Odvažna misica osvojila krunu! Tko je ljepotica koja je svojim talentom šokirala žiri?

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Znate li kako izgleda? Kći svjetski slavnog chefa ima velik razlog za slavlje!

Pogledaji ovo Celebrity Ostvario im se san! Nakon godina borbe osnivač Colonije i supruga objavili najljepšu vijest

Pogledaji ovo Celebrity Kakav zaokret! Suprug Blanke Vlašić pohvalio se novim poglavljem u svom životu