Autor pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" progovorio o događaju koji je okupio Hrvatsku

Nenad Ninčević poručio je uoči dočeka da Thompsonov nastup na Trgu bana Jelačića nije politička poruka, već gesta zajedništva, smirivanja tenzija i potpune podrške hrvatskim rukometašima koji su zaslužili veličanstven doček.

Uoči dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića oglasio se Nenad Ninčević, autor Thompsonove pjesme "Ako ne znaš šta je bilo".

"Svi smo živi i zdravi, pozdrav Domovini. Nikome se ne poklanjam, nijednoj stranci. Trebamo smiriti tenziju, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su to zaslužili. Marko je tu, izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Svakom građaninu Hrvatske i svijeta znači ovo... Sve je ovdje podređeno tome da rukometaši budu dočekani kako zaslužuju", rekao je za RTL.

Podsjećamo, nastup Marka Perkovića Thompsona na Trgu bana Jelačića bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka dočeka hrvatskih rukometaša, kojim je slavlje bronce dobilo snažnu emotivnu i simboličnu dimenziju.

Njegov izlazak na pozornicu izazvao je euforiju među tisuća okupljenih, a poruke upućene reprezentaciji dodatno su naglasile zajedništvo sporta, glazbe i navijačke strasti. Thompsonov nastup nije bio tek glazbeni dodatak programu, već jasna gesta podrške i priznanja rukometašima koji su svojim borbenim nastupom ponovno ujedinili Hrvatsku na glavnom zagrebačkom trgu.

