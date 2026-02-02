Pretraži
"Trebamo smiriti tenzije..."

Autor pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" progovorio o događaju koji je okupio Hrvatsku

Piše I.G., Danas @ 21:21 Celebrity komentari
Nenad Ninčević Nenad Ninčević Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

Nenad Ninčević poručio je uoči dočeka da Thompsonov nastup na Trgu bana Jelačića nije politička poruka, već gesta zajedništva, smirivanja tenzija i potpune podrške hrvatskim rukometašima koji su zaslužili veličanstven doček.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Antonija Čerkez o ulozi majke i čime ju je osvojio suprug
nije se dala omesti!
Ime ove Hercegovke sve je popularnije na javnoj sceni: ''Kad sam počela raditi svadbe, komentari su bili katastrofalni...''
Glamur na crvenom tepihu: Severina, Jakov Jozinović, Maja Šuput zvijezde dodjele!
spektakl u zagrebu!
Glamur na crvenom tepihu: Severina, Jakov Jozinović, Maja Šuput zvijezde svečane dodjele!
Ella Dvornik otkrila da će tjedan dana živjeti s bivšim: "Proživljavamo pakao na zemlji..."
iznenadila objavom
Ella Dvornik otkrila da će tjedan dana živjeti s bivšim: "Proživljavamo pakao na zemlji..."
Nenand Ninčević progovorio o događaju koji je okupio Hrvatsku
"Trebamo smiriti tenzije..."
Autor pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" progovorio o događaju koji je okupio Hrvatsku
Tko je Bad Bunny, osvajač Grammyja i pjevač koji će nastupiti na poluvremenu Super Bowla?
obara rekorde
O njemu se zna vrlo malo, ali njegove hitove znaju svi: Tko je zapravo Bad Bunny?
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Goran Kočiš, Stjepan Vukadin, Mario Mihelj na dodjeli nagrade Zlatni studio
žiri za deset!
Tri mušketira našeg MasterChefa zablistali od glave do pete na prestižnoj dodjeli nagrade!
Tko je libanonska pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
glas je nacije
Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
Zlatko Dalić uručio nagradu Cesarica Marku Perkoviću Thompsonu
rijetki javni istup glazbenika
Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon odluke Vlade o organizaciji dočeka na Trgu
doček rukometaša
Tomašević: "Ovo je udar države na Zagreb i nezapamćeno nasilje! A ovo su tri HDZ-ove laži..."
Sandra Benčić: Policija je ušla u prostorije Možemo!
Policija objasnila
FOTO "Jasno je tko stoji iza toga": Policija u prostorijama Možemo!, Benčić otkrila što se događa
Vlada preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša
Preokret
Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša: Pjevat će Thompson
show
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Koje je sve pjesme Thompson pjevao na Trgu?
usijao je atmosferu
Ovo su sve pjesme koje je Thompson pjevao na Trgu!
zdravlje
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Ljudi koji stalno kasne: Lijenost ili ozbiljan problem?
Piše psihologinja
Ljudi koji stalno kasne: Lijenost ili ozbiljan problem?
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
zabava
Drama oko dočeka rukometaša dobila urnebesan meme! Pogledajte što je nasmijalo publiku
Smiješno
Drama oko dočeka rukometaša dobila urnebesan meme! Pogledajte što je nasmijalo publiku
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
tech
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Nova vrsta obrane
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Disrupcija tržišta?
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
sport
Marko Mamić izostao s velikog dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu
Neočekivano
Iznenađujući izostanak na dočeku: Jedan brončani rukometaš nije se pojavio
Imamo li novi nadimak rukometaša? Pred tisućama navijača dao im ga je Marko Perković Thompson!
SVIĐA LI VAM SE?
Imamo li novi nadimak rukometaša? Pred tisućama navijača dao im ga je Marko Perković Thompson!
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
Nije to očekivao
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
tv
U dobru i zlu: Sve se promijenilo u sekundi – donio je odluku da odlazi
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se promijenilo u sekundi – donio je odluku da odlazi
Daleki grad: Kad snimanje završi, sukobi nestaju - ovako glumci provode trenutke iza kamera
DALEKI GRAD
Daleki grad: Kad snimanje završi, sukobi nestaju - ovako glumci provode trenutke iza kamera
Tajne prošlosti: Ponovno joj je lagala – stalno unosi nemir
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ponovno joj je lagala – stalno unosi nemir
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Košarice od jaja recept proteinski muffini
Proteinski muffini
Ove košarice od jaja pune su proteina, jako su fine, a možete ih ispeći unaprijed i jesti cijeli tjedan
novac
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom
Tržište u šoku
Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
Cijena nije najvažnija
Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija
lifestyle
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Elegantno izdanje Davorke Dalić za dodjelu nagrada Cesarica
SVE JE POGOĐENO
Ništa nije višak: Elegantno i samouvjereno izdanje Davorke Dalić za dodjelu nagrada
Glamurozno izdanje Meri Goldašić za dodjelu nagrada Cesarica
ČISTI GLAMUR
Wow! Spektakularna haljina u kojoj Meri Goldašić izgleda kao milijun dolara
sve
Marko Mamić izostao s velikog dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu
Neočekivano
Iznenađujući izostanak na dočeku: Jedan brončani rukometaš nije se pojavio
Imamo li novi nadimak rukometaša? Pred tisućama navijača dao im ga je Marko Perković Thompson!
SVIĐA LI VAM SE?
Imamo li novi nadimak rukometaša? Pred tisućama navijača dao im ga je Marko Perković Thompson!
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
Nije to očekivao
Poznati Danac u nevjerici zbog prizora iz Zagreba: Evo što je napisao o dočeku rukometaša
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene