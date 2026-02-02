Fotka kao s naslovnice! Ekipa Kumova zablistala na dodjeli prestižne nagrade

Ekipa ''Kumova'' uživala je u svečanoj večeri, a djeliće dobre atmosfere i zajedničkih trenutaka podijelili su i na društvenim mrežama.

Ekipa naše serije ''Kumovi'' zablistala je na dodjeli prestižne nagrade Zlatni Studio, gdje je serija bila nominirana u kategoriji TV serija godine.

Na svečanoj večeri okupili su se Lovre Kondža, Ecija Ojdanić, Barbara Vicković i Zdravko Vukelić, koji su s ponosom predstavljali projekt koji je već godinama miljenik publike.

Lovre Kondža, Ecija Ojdanić, Barbara Vicković, Zdravko Vukelić Foto: Instagram

Na crvenom tepihu glumačka ekipa pozirala je nasmijana i dotjerana, a dobra energija među njima bila je vidljiva na prvi pogled. Elegantna izdanja, opušteni osmijesi i međusobna bliskost pokazali su koliko su ''Kumovi'' više od obične serije – riječ je o timu koji diše kao jedno.

Barbara Vicković, Lovre Kondža, Ecija Ojdanić, Zdravko Vukelić Foto: Instagram

Trenutak na dodjeli prestižne medijske nagrade glumici su zabilježili i fotkom iz gledališta, a Vicković se svime pohvalila na Instagramu.

Kumovi su se vratili na male ekrane s novim epizodama, koje donose obilje napetih situacija, snažnih emocija i neočekivanih životnih preokreta. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nova TV tu prestižnu nagradu osvojila je u jednoj kategoriji, a više o tome pisali smo OVDJE.

