''Pa on je mrtav već 20 godina!'' Tko je pokojni pjevač kojeg je Cher proglasila dobitnikom nagrade?

Cherina pogreška na Grammyjima 2026. neočekivano je vratila u fokus Luthera Vandrossa – jednog od najvećih R&B vokala svih vremena.

Ime Luthera Vandrossa iznenada je eksplodiralo na društvenim mrežama – i to više od 20 godina nakon njegove smrti.

Razlog? Cher, legendarna pop-ikona, tijekom dodjele Grammyja 2026. godine greškom je proglasila upravo njega dobitnikom nagrade za snimku godine iako je pravi pobjednik bio Kendrick Lamar.

Cher - 3 Foto: Afp

I dok je publika u dvorani u prvi mah zapljeskala, internet je gotovo istog trena eksplodirao pitanjem: "Čekaj… tko je Luther Vandross i zašto je osvojio Grammy 2026.?"

Luther Vandross bio je jedan od najvećih i najutjecajnijih R&B i soul pjevača svih vremena. Rođen 1951. godine u New Yorku, tijekom karijere je stekao nadimak ''The Velvet Voice'' zahvaljujući prepoznatljivom, toplom i savršeno kontroliranom vokalu.

Luther Vandross - 1 Foto: Afp

Njegovi najveći hitovi poput ''Never Too Much'', ''Here and Now'', ''Endless Love'' (duet s Mariah Carey) i emotivne balade ''Dance With My Father'' obilježili su nekoliko desetljeća glazbe i učinili ga jednim od najcjenjenijih vokala u industriji.

Osim solokarijere, Vandross je surađivao s impresivnim nizom zvijezda – od Davida Bowieja i Beyoncé do Arethe Franklin i Buste Rhymesa.

Iako ga je Cher vratila u život tek sada, Luther Vandross itekako je znao što znači držati Grammy u rukama. Tijekom karijere bio je nominiran čak 33 puta, a osvojio je osam Grammy nagrada, uključujući i prestižnu nagradu za pjesmu godine 2004. za ''Dance With My Father'' – samo godinu dana prije svoje smrti.

Cher - 2 Foto: Afp

Zašto se njegovo ime uopće pojavilo na Grammyjima 2026.?

Zbunjujući trenutak dogodio se zbog pjesme ''Luther'', kojom je Kendrick Lamar drugu godinu zaredom osvojio nagradu za snimku godine. Pjesma, nastala u suradnji sa SZA, inspirirana je upravo Lutherom Vandrossom i sadrži sample njegove glazbe, konkretno pjesme ''If This World Were Mine'' iz 1982., koju je Vandross snimio sa Cheryl Lynn.

Cher je, čitajući naziv pjesme, očito zamijenila naslov s imenom izvođača – i tako pred milijunima gledatelja proglasila: ''Grammy ide Lutheru Vandrossu!'' Snimku pogledajte OVDJE.

Cher - 5 Foto: Afp

Luther Vandross ubrzo je postao hit na društvenim mrežama, a korisnici su se natjecali u šalama: ''Luther na nebu upravo saznaje da je osvojio Grammy'', ''Publika čeka da se Luther Vandross pojavi na pozornici''', ''Cher je stvarno pomislila da se Luther vratio iz mrtvih'', neki su od komentara.

Luther Vandross preminuo je 1. srpnja 2005. godine u dobi od 54 godine nakon dugih zdravstvenih problema. Moždani udar 2003. ostavio ga je s teškim posljedicama – imao je poteškoće s govorom i bio vezan za invalidska kolica, a dvije godine kasnije preminuo je od srčanog udara.

Luther Vandross - 2 Foto: Afp

Iako je Cherina pogreška bila nenamjerna, mnogi fanovi smatraju da je na neki čudan način poslužila kao dirljiv podsjetnik na glazbenu veličinu koju svijet nikada nije zaboravio.

Kako je Kendrick Lamar rekao u govoru zahvale: ''Luther Vandross je jedan od mojih najdražih izvođača svih vremena. Ovo je ono o čemu se radi u glazbi.''

Kendrick Lamar Foto: Afp

