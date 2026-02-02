Zgodna Dalmatinka u glamuroznom izdanju s prorezom ostavila je sve bez daha!

Domenica Žuvela na Instagramu je podijelila fotografije koje su obilježile njezin vikend.

Naša pjevačica Domenica Žuvela na društvenim se mrežama nizom fotografija pohvalila vikendom iza nje.

Naime, fotke su jasno pokazale da je uživala u svakom trenutku, a njezini su pratitelji brzo primijetili – Domenica je izgledala besprijekorno.

''Kakvi vikend: Od privatnog koncerta, druženja, nagrada, gosta iznenađenja na piru do aftera. Ma, laganiniii, laganini'', napisala je Domenica na Instagramu.

Svima je posebno za oko zapelo njezino glamurozno izdanje. Domenica je pozirala u elegantnoj crnoj haljini s istaknutim prorezom, koja je naglasila njezinu figuru i dala cijelom looku dozu sofisticiranosti. Minimalistički nakit, decentna frizura i samouvjeren osmijeh savršeno su zaokružili večernje izdanje.

Mia Dimšić, Domenica Žuvela Foto: Instagram

''Predivna'', ''Naša mezimica'', ''Preslatka, blistaš'', ''Prelijepa i prezgodna'', ''Prekrasna si'', ''Kakav lijepi osmijeh'', ''Zgodna'', ''Komad i pol'', nizali su se komentari jedan ispod drugoga na Instagramu.

Na fotografijama se pojavila i u društvu pjevačice i bliske prijateljice Mije Dimšić.

Domenica - 5 Foto: Instagram

Nedavno je za naš IN magazin progovorila o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina. Prilog pogledajte OVDJE.

Domenica Žuvela Foto: Instagram

