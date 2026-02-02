Obitelj preminule zvijezde božićnog hita nakon njezine smrti donijela je dirljivu odluku

Catherine O'Hara u filmu ''Sam u kući'' Foto: Profimedia

Catherine O'Hara iza sebe je ostavila supruga Bo Welcha te dvojicu odraslih sinova, Lukea i Matthewa.

Omiljena glumica Catherine O'Hara, zvijezda kultnog filma ''Sam u kući'', iznenada je preminula u 30 sijećnja, a vijest o njezinoj smrti potresla je filmski svijet i brojne obožavatelje diljem svijeta.

Nedugo nakon objave tužne vijesti, objavio je službenu osmrtnicu u kojoj su otkriveni detalji o tome kako će obitelj odati počast njezinu životu. Kako se navodi u osmrtnici, koja je podijeljena s portalom Just Jared, obitelj je odlučila ne organizirati javni sprovod.

Catherine O'Hara

Umjesto toga, Catherineini najbliži, njezin suprug Boo i dvojica sinova, planiraju privatno obilježavanje njezina života, koje će se održati u krugu obitelji, daleko od očiju javnosti.

Catherine O'Hara

Catherine O'Hara

Catherine O'Hara

