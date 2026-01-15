Thompson rasprodao i drugi koncert u Rijeci tek što je objavljen!

Nevjerojatan interes publike doveo je do toga da Marko Perković Thompson rasproda i drugi koncert u Rijeci, koji je najavljen nakon što je prvi planuo u rekordnom roku.

Nakon što su ulaznice za prvi koncert Marka Perkovića Thompsona u Dvorani mladosti 6. veljače 2026. godine rasprodane u rekordnom roku, Thompson je danas najavio i drugi koncert, 7. veljače — koji se također rasprodao gotovo trenutno.

Ulaznice za prvi riječki nastup planule su u samo 27 minuta, dok je dodatni koncert rasprodan za 48 minuta — pokazavši ogroman interes publike za Thompsona i njegov glazbeni spektakl na Kvarneru, prenosi Cro-portal.

Riječki koncerti dolaze kao nastavak niza uspješnih rasprodaja tijekom njegove turneje. Prije nekoliko dana nastupao je u Poreču.

Unatoč najavama, Thompson nije rasprodao drugi koncert u Poreču, o čemu više pročitajte OVDJE.

Njegov menadžer završio je na hitnoj operaciji, o čemu više pročitajte OVDJE.

