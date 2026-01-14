Thompsonov menadžer hospitaliziran, završio je na hitnoj operaciji

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić hospitaliziran je zbog problema sa srcem, a prema navodima medija, ugrađen mu je stent.

Menadžer Marka Perkovića Thompsona, Zdravko Barišić, završio je u bolnici zbog srčanih tegoba.

Točni detalji o njegovu zdravstvenom stanju zasad nisu poznati, a njegovi suradnici još se nisu javno oglasili, no poznato je da mu je ugrađen stent.

"Imao je problema sa srcem, završio je u bolnici i morali su mu ugraditi stent. Srećom, sve je na vrijeme riješeno i sada je dobro " otkrili su izvori bliski menadžeru za 24sata.

Barišić je široj javnosti poznat upravo kao dugogodišnji Thompsonov menadžer, a prije toga, do 2000. godine, obnašao je dužnost načelnika Policijske akademije.

Zanimljivo je i da je u rodbinskoj vezi s nekadašnjim političarem Ivićem Pašalićem. U posljednje vrijeme često se pojavljivao u medijima kao jedno od ključnih lica tijekom priprema za Thompsonov veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu.

