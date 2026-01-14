Naša glumica proslavila posebnih pet mjeseci objavom privatnih trenutaka

Bivša natjecateljica showa "Tvoje lice zvuči poznato" Mada Peršić na Instagramu je obilježila pet mjeseci otkako se rodila njezina kći Dama.

Naša glumica Mada Peršić na Instagramu je obilježila poseban obiteljski trenutak – pet mjeseci od rođenja svoje kćeri Dame. Uz emotivnu objavu podijelila je jednu noviju fotografiju djevojčice, ali i nekoliko dirljivih prizora iz rodilišta, vraćajući se mislima na prve dane majčinstva.

"Danas slavim 5 mjeseci, a prije 5 mjeseci bio sam maji maji", napisala je Mada uz objavu, razniježivši pratitelje jednostavnom, ali iskrenom porukom koja opisuje koliko se život promijeni u tako kratkom vremenu.

Fotografije iz rodilišta prikazuju intimne trenutke neposredno nakon poroda, dok novija slika otkriva koliko je mala Dama u samo pet mjeseci narasla, izazvavši brojne komentare i čestitke.

Natjecateljica emisije "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je i otkrila da je trudna s Darkom Kraljem, ovom je objavom odlučila zabilježiti važnu prekretnicu i podsjetiti koliko su prvi mjeseci s bebom posebni, ali i prolazni.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja, koji su u komentarima slali čestitke, srca i poruke podrške mladoj mami i maloj Dami.

Kći Dama već je uživala u zimskim radostima, o čemu više pročitajte OVDJE.

