Juraj Šebalj ispričao nam je sve o arapskoj avanturi, ovo je najčudnije što je vidio u pustinji!

Proslavljeni vozač automobilskih utrka Juraj Šebalj nedavno se vratio iz Saudijske Arabije, gdje je sudjelovao u prestižnoj utrci Rally Dakar. Zbog jedne administrativne pogreške ostvario je loš rezultat, a našem Saši Knežiću otkrio je drugu stranu pustinje. Susret s kamperima ispod kamena, zašto nije kušao devu te što mu je najviše nedostajalo od doma, samo su neke od zanimljivosti koje donosimo u prilogu In magazina.

Jurjeva arapska avantura počela je mnogo prije dakarske utrke. Na pripreme je sa svojom ekipom otišao u Dubai, a završio je na tzv. Liva festivalu.

''To je nešto najluđe što sam uopće u životu ikad vidio, 100.000 offroadera odnosno arapskih offroadera na jednom mjestu koji rade sve ono što mi odavde iz Europe ne bi radili s autom. Znači ono turiranje na blokadi pola sata dok se auspuh ne zacrveni, to je nešto što viđamo zapravo na društvenim mrežama i velimo šta je ovo'', priča Juraj Šebalj.

Bila je tu i ekipa koja se tri tjedna neprestano vozilima penjala na dinu, a pobjednik je bio onaj tko bi dogurao najviše.

''Cijelu noć, u dva ujutru u tri ujutru, u pet ujutro, to traje ne cijeli dan, nego traje tri tjedna i nikada se nije dogodilo da je ta pješčana dina bez automobila, i onda kad se spuštaju dolje igraju se kukavica'', priča Šebalj.

I nije to najčudnije što se moglo vidjeti u pustinji.

''Mi smo imali jedan foto session, tražili smo neki kamen gdje možemo napraviti dobre fotke. Napravili smo super fotke i onda s druge strane osjetimo miris, brate to se nešto peče, što se događa. Pečenjara, ali mi smo usred pustinje, na 20 km nema ceste, kako su oni došli do tamo bili iza tog kamena ja ne znam, ali to je na neki način pravilo, vama kad se nešto dogodi u pustinji, za pet minuta troje ljudi oko vas, mi ne kužimo otkud oni dolaze'', ispričao je.

Ispostavilo se da je riječ o obitelji na kampiranju, koja je uz kavu i čaj goste ponudila – kuhanom devom.



''Ja i nisam probao, ja sam jeo rižu, popio sam arapsku kavu i arapski čaj to je bilo super. Devu gledam kao prekasnu miroljubivu životinju, nije mi to bilo, nisam mogao ručali smo prije'', govori.

S tog su se ručka uspjeli izvući, makar se, prepričava Juraj, odbijanje usluge domaćinu smatra golemom uvredom. No oni su tu bili prvenstveno zbog utrke pa im je nejedenje deve bilo najmanja briga.

Jedna je to od rijetkih utrka gdje si konkurenti međusobno pomažu jer, prepušteni sami sebi u nedođiji, nikad ne znaju komu će sljedećem zatrebati ruka. Najgore je, kaže, kad te pitaju za neki rezervni dio koji imaš – ali samo jedan.

Cijelo to dvotjedno zadovoljstvo stajalo ga je 120 000 eura, što je za ekipu koja se ondje okuplja uglavnom sitnica.

''Tamo ne ide normalna ekipa, mislim ne govorim o tome po pitanju financija, tamo zapravo ide ekipa i avanturisti, bogataši, sportaši to je to što se tiče sportaša, ne samo automobilisti, nego idu općenito sportaši lukang phone, znači francuski as, evo ga tamo je bila jedna češka pop pjevačica suvozačica u kamionu...'', ispričao je Šebalj, a cijeli razgovor možete pogledati u prilogu In magazina.

Snalaženje u nenadanim uvjetima na svima nepoznatom terenu očito je duh Dakra kojem Europljani ne mogu odoljeti.

