Minea i službeno najavila uzbudljive novosti u društvu u kojem ćemo je uskoro često viđati: "Moja tri mušketira i ja!"

Renata Končić Minea objavila je fotografiju s kolegama iz žirija nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", koji kreće s emitiranjem u nedjelju 3. ožujka.

Na Novu Tv vraća se show "Tvoje lice zvuči poznato", a nova sezona počinje u nedjelju 3. ožujka.

Ove godine u žiriju ćemo gledati Renatu Končić Mineu, koja je bila jedna od natjecateljica prve sezone showa, a uz nju žiri čine još Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić najavljuje spektakl koji se u nedjelju vraća na male ekrane: ''Nismo nikad u ovom sastavu nešto slično radili!''

Minea je sada na svojem profilu na Instagramu objavila fotografiju s kolegama iz žirija, uz koju je podijelila i svoje uzbuđenje zbog početka showa.

"Spremi za prvu emisiju TLZP u nedjelju 03. ožujka. Moja tri mušketira i ja... nikad u boljem društvu! Veselimo se zajedno s vama vidjeti sve sjajne transformacije kandidata na Novoj TV", napisala je Minea.

"Predivno! Jedva čekam", "Minea u novoj ulozi", "Ovo sezona ima najbolji žiri", "Kakva super ekipa. Jedva čekam nedjelju", nizali su se komentari ispod objave.

Članovi žirija showa "Tvoje lice zvuči" poznato ranije su u IN magazinu otkrili što očekuju od kandidata.

Pogledaji ovo inMagazin Evo kakve si transformacije priželjkuju kandidati showa Tvoje lice zvuči poznato: "Štikle, perike, nešto takvo, baš baš drastično!"

''Od kandidata očekujem suze, krv i znoj, šalim se. Ja sam bio kandidat dva puta, bio sam 2017. i 2021. tako da ja nekako najbolje znam koliko se to radi i kolika je količina tog posla. Ovo je sve samo ne lagano, ljudi misle da ono što vide na televiziji da je to to. Iza toga stoji cijeli tim ljudi koji brine o svemu, na kandidatima je da budu što vjerniji da budu što bolji i da jako puno rade'', rekao je Mario Roth.

''Znam koliko je to teško, koliko je naporno, mislim da ću bit blagonaklona i da ću cijenit apsolutno svaki trud jer čim su ovdje i na ovoj pozornici vjerujte oni su dali sve atome svoje snage i želje da bi bili tu di jesu i da budu onakvi kakvi bi trebali bit a to je odlični'', istaknule je Minea.

''Ja očekujem da ih svaki put nećemo prepoznat koji su, da se tako dobro maskiraju i da uvijek drugačije pjevaju, da budu zabavni. Dosta igre želim i pozitive'', poručio je Enis.

Navojec je najavio kakav će bit kao član žirija:

''Strog. Kakav sam ja inače u životu strog i nepravedan'', našalio se glumac.

