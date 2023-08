Omiljena glumica iz Kumova otkrila detalje nove sezone hit-serije: "Ovako kako me sad vidite, to je malo drugačija Jadranka!"

Uskoro se na male ekrane vraća najgledanija domaća dramska serija Kumovi. Glumci užurbano rade na novim nastavcima koji donose brojne zaplete i zanimljive obrate. Ekipu IN Magazina kroz set je provela Jadranka Macan, odnosno glumica Daria Lorenzi Flatz, koja će u seriji promijeniti i izgled. Zabavnu atmosferu sa seta i pokoju tajnu iz nadolazećih epizoda otkrila je Davoru Gariću.

Na setu najgledanije dramske serije u Hrvatskoj radi se punom parom. Vrhunska glumačka postava Kumova snima nove dogodovštine vaših omiljenih žitelja Zaglava.

"Što snimamo dokumentarac o Dariji Lorenzi Flac? Dobrodošao IN Magazin na set Kumova! Ne smijemo vam puno otkriti, ali uhvatit ćete malo atmosfere. Vremenski je ovo već treća godina da se mi družimo i stvarno smo već kao jedna obitelj, toliko smo i uhodani i općenito u svoje likove ufurani, u te naše odnose", otkrila je Daria.

Već se odavno saživjela sa svojim likom iz serije pa katkad zaboravi je li Jadranka ili Daria.

"To sam se zezala da ja doma odjednom svako jutro postavljam stol jer ovdje ne znam koliko puta dnevno postavim stol i stavim pribor. Normalno nekog mog temperamenta i načina je sigurno ušlo u lik, što u startu možda nije bilo tako zamišljeno, ali donijela sam neku svoju osobnost u to", smatra Daria.

Kumovi u novoj sezoni donose brojne obrate i neočekivane zaplete, a mnogi će likovi doživjeti promjene iznutra i izvana.

"Ovako kako me sad vidite to je malo drukčija Jadranka, malo je promjena kose i općenito su svi likovi neku vrstu malo manje ili veće transformacije doživjeli. Ja sam i nešto kila izgubila u Plesu sa zvijezdama, ali to ćemo reći da sam izgubila u Bosni, hahaha", našalila se.

Uz snimanje Kumova Daria paralelno radi i na novim kazališnim predstavama.

"Čekaju me novi projekti u HNK, dvije nove predstave radim u svojoj matičnoj kući, tako da se i tome jako veselim. Evo, opet će bit krcata godina, ali navikli smo svi skupa", zaključila je.

Jesen u životu Darije Lorenzi Flatz posljednjih deset godina donosi i uzbuđenja u njezinoj drugoj ljubavi - umjetničkom centru u kojem se njeguju kreativni i rekreativni programi za djecu, mlade i odrasle. Tu se pleše, glumi, druži...

"Ono što ja u životu imam potrebu trenirati, iskustiti, raditi, i ono što imam potrebu da moja djeca iskuse, zapravo ja otvorim kao program. Ideja mi je bila da se napravi jedan centar kreativni, umjetnosti, komunikacije, druženja gdje će jako puno mladih umjetnika imati neku platformu za rad s ljudima, s djecom", pojasnila je.

S novom sezonom počinju upisi u radionice, a onu plesnu vodit će Ivan Jarnec, Darijin partner iz showa ''Ples sa zvijezdama''.

"Iskreno, fali nam malo taj stres jer smo stvarno navikli na to, bilo je to jedno nevjerojatno iskustvo, ali druženja su nam ista kakvu su bila i prije, ona je luda i dalje, ja sam lud i dalje. To što je produkcija spojila nek ljudi ne razdvoje, jel tako? Hahaha", zaključio je sa smješkom Ivan.

"On je prije svega izvrstan plesač i dobar je pedagog. Naravno da se taj rad na tečajevima ne može uspoređivati s Plesom sa zvijezdama jer je naprosto drugi cilj, ali stvarno mislim da je izvrstan, vrlo je topao, neposredan, predan, temeljit i sve ono što jedan pedagog treba imat", riječi su hvale koje Daria ima za Ivana.

Ova svestrana glumica uživa potporu supruga i trojice sinova, a upravo joj je njezin bračni partner jednom prilikom dao najveći kompliment.

"Moj muž je jednom rekao da kad me gleda na sceni da mu se čini da mi je to jedino u životu važno i da mi je to najvažnije. Zapravo je to rekao s jednim žalom, ali ja sam mu rekla ''pa dobro, nisi mogao jednoj glumici dati veći kompliment'' jer po meni to tako treba bitii tako treba izgledati, ali zapravo bi rekla da je možda i uspješnost hendlanja više polja života upravo u tome, da tamo gdje jesi u tom trenutku budeš potpun. Tako da ja stvarno kad odem u kazalište ja se isključim. Nisam jedna od mama koje stalno šalju poruke, mislim kad treba, ako je neka situacija jesam, ali ako znam da je sve pod kontrolom, radim svoj posao i uključim se kad je gotovo. Isto tako kad sam doma. Isto to je privilegija mog posla. Ja kad dođem doma mogu to zatvoriti i reći ''ok, sad sam doma!'' Drago mi je kad sam doma, drago mi je kad sam na poslu, iako ja stvarno jako, možda i najviše volim bit na sceni. Oprostite mi doma, hahah", nasmijala se Daria.

