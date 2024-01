Zvijezda omiljenih "Kumova" otvorila je dušu o braku i odnosu sa suprugom: ''Imamo svoje uspone, padove i krize, ali nekako smo povezani...''

Daria Lorenci Flatz ususret novoj sezoni Kumova podijelila je s nama nekoliko detalja o seriji i svom privatnom životu.

Glumicu Dariu Lorenci Flatz publika obožava gledati u popularnoj seriji "Kumovi" gdje je utjelovila lik Jadranke Macan, a nova sezona kreće od ponedjeljka 15. siječnja na Novoj TV.

Kumovi su nominirani za Zlatni studio 2024. u kategoriji najbolja domaća TV serija.

Ususret novoj sezoni Daria nam je u razgovoru za naš portal otkrila i kako se dogodila njezina ljubav prema plesu te nekoliko detalja iz privatnog života koje do sada nismo znali.

"Ljubav prema plesu mi je stvarno onako od malih nogu ostala jer sam kao dijete išla na klasični balet. Poslije i na onaj što je u Sarajevu postojala jedna grupa Gordane Magač gdje se plesala isto kombinacija klasičnog i jazza. Tako da sam zapravo cijeli život u plesu, nisam nikad plesala latino i standard – to mi pleše sin, tako da mi je to u tom smislu bila neka potpuno nova tehnika, ali ples stvarno jako jako volim", rekla je.

Dariju smo gledali i u showu ''Ples sa zvijezdama'' u kojem joj je za dlaku izmaknula pobjeda s mentorom Ivanom Jarnecom. Ispričala nam je što joj je zapravo ova emisija donijela.

"Zapravo me Ples sa zvijezdama samo osnažio da treniram svaki dan, jer ipak do sad nisam, a sad opet treniram svaki dan i to je možda pozitivna ovisnost. Stvarno sam ovisna o tom osjećaju, fit u tijelu i da idem u dan tako već ugrijana i opuštena. Ispucaš se i onda imaš taj benefit da si opuštena. U Četiri sobe imam više kombinacija plesa", objasnila je.

Snimanje serije "Kumovi" nedavno je završilo, a glumica nam otkriva hoće li joj sada i što nedostajati.

"Nekako sam odmah ušla u kazališni tempo, znači imala sam jednu premijeru u HNK, sad radim već na drugoj predstavi, tako da nema vremena za neka nedostajanja što se tiče serije Kumovi. Jako sam puno i u Četiri sobe, angažirana, treninzi svaki dan, djeca – kod mene je uvijek radno".

U Zagreb je došla živjeti sa samo 16 godina, no Sarajevo nikad neće otići iz njezinog srca.

"Ja u Zagrebu već 30 godina živim i meni je ovdje dom tako da… Ali ja stvarno kad dođem u Sarajevo – to je baš čudesno, znači ja trideset godina ne živim tamo i to su komentirale kolege s kojima ja zapravo nikad nisam radila, ali oni su to baš rekli ''Ti koda si s nama cijeli život, to je nevjerojatno'. Stvarno je taj jedan dio mene ostao tamo, iako ja više nisam tamo. Kad dođem tamo stvarno se osjećam kao doma, iako ja živim u Zagrebu i ne mogu zamisliti da ne živim ovdje, ali da jedan dio mene je uvijek ostao tamo i zato se jako razveselim".

Morala je živjeti i dva mjeseca u Sarajevu zbog filma "Teško je biti fin" u kojem je glumila.

"Onda sam sama sebi rekla 'Evo sad jednom si morala na silu otići, a sad si tu i možeš izabrati da li se želiš vratiti ili ostati ovdje'. I onda sam nekako imala osjećaj da sam svjesno donijela odluku ''Ne, ipak je moj život sada u Zagrebu''. Ne, život jednom kad krene – krene i odnese vas i to je tako".

Suprug Emil joj je najveća životna podrška, ali i najbolji prijatelj.

"Nama će sad na ljeto biti 16 godina da smo zajedno, troje djece. Kao i svaki brak imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da uspijete kroz te krize se čut kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, nego prepreka. Za sada su prednost pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", otkrila je.

Sa suprugom Emilom ima trojicu sinova Frana, Maka i Tin, a smatra kako je veoma popustljiva u odgoju te im puno toga dozvoljava.

Daria sebe smatra kao emotivnu i temperamentnu osobu – što na umu to na drumu. Da nije glumica smatra da bi bila ugostiteljica ili plesačica.

"Upravo Četiri sobe su na tragu toga. Tamo mogu plesat, družit se s ljudima što je skoro pa kao imat ugostiteljski objekat. Samo što to moram još malo proširiti da stvarno u jednom trenutku uvedem i neku hranu. Možda uvedem i jednom to – pa će mi se i ta želja ostvariti".

