Jedna od omiljenih domaćih glumica kao da ne stari, pogledajte koliko se malo promijenila od početka karijere!

Daria Lorenci Flatz očarala je sve prisutne na jednom svečanom događaju u Zagrebu, a mi smo se tom prilikom prisjetili kako se mijenjala tijekom godina.

Naša kazališna, televizijska i filmska glumica Daria Lorenci Flatz (47) jedna je od omiljenih zvijezda hit-serije "Kumovi", u kojoj je gledamo kao Jadranku Macan.

Daria je na domaćoj sceni prisutna još od početka 2000-ih, a od tada kao da je za nju vrijeme stalo. Koliko se malo promijenila od početka svoje karijere, možete vidjeti u našoj galeriji, gdje smo izdvojili neke njezine fotografije iz prošlosti, koje sežu sve do 2002.

Daria je sada zadivila sve prisutne na dodjeli nagrada Beauty Influencers Choice u Zagrebu, gdje se pojavila u elegantnoj crnoj haljini bez naramenica, u kojoj je istaknula svoju besprijekornu figuru.

Na istom događaju bila je još jedna zvijezda "Kumova", Petra Kraljev koju gledamo u ulozi Milice, a Daria je u pričama na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotku.

Inače, Darija je simpatije domaće javnosti osvojila i u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem joj je pobjeda izmakla za dlaku, a plesom se aktivno bavila i prije showa, te je nastavila i nakon.

"Ples je oduvijek bio moja ljubav. Standardne latinoameričke plesove nisam nikad plesala i mogu stvarno reći da je to jedna nova ljubav u mom životu, jako sam se u tome pronašla. Mogu reći da je 'Ples sa zvijezdama' jedan od najdražih projekata koje sam imala u životu. Uvijek bih ponovno bila u tome, ali na žalost ne mogu dvaput", ispričala nam je glumica.

Daria je ranije ove godine otvoreno progovorila i o estetskoj operaciji kojoj ste se podvrgnula.

"Radila sam blefaroplastiku gornjih i donjih kapaka. Izuzetno sam zadovoljna i presretna, jako sam dugo to htjela napraviti, ali mi je bilo teško uhvatiti mjesec dana da nemam snimanja i obaveza, i to sam sad uhvatila, iskoristila i donijela sam odluku. Zasad ne planiram ništa drugo, zadovoljna sam svojim izgledom. Ovo je naprosto nešto što me genetski smetalo. Svatko od nas ima svoje značajke na licu, gdje se lice brže opušta i gdje se lakše rade bore. Meni je zbog profesije važno da su mi oči otvorene, da mogu povući tuš, i to više nisam moga jer su mi se kapci spustili. Tako da sam baš jako zadovoljna, presretna sam", kazala nam je Daria.

Inače, snimanje "Kumova" je proteklog mjeseca privedeno kraju, a nova sezona gledatelje očekuje iduće godine.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Gledali smo je u domaćoj hit-seriji početkom 2000-ih, a onda se potpuno povukla iz javnosti, nitko ne zna gdje je danas

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Bivša predsjednica uhvaćena je usred prosinca kako se Zagrebom šeta u japankama, ali za to je imala logičan razlog!