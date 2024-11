Raskošni dekolte Mile Elegović bilo je teško ne uočiti! Svima je stao dah kad se popela na pozornicu

Mila Elegović zablistala je u crnoj haljini na dodjeli nagrada hrvatskog glumišta, nitko ne bi rekao da ima već 54 godine.

Glumica Mila Elegović svima je zaustavila dah kad je kročila na pozornicu na dodjeli nagrada hrvatskog glumišta sinoć u HNK-u u Zagrebu.

Mila je na događanje stigla u dugoj crnoj haljini koja je istaknula njezin uski struk, a korzet haljine stisnuo joj je bujne grudi. Mnogi nikad ne bi rekli da je glumica već u šestom desetljeću života, a čini se da iz godine u godinu izgleda sve bolje.

Kako Mili pristaje ova haljina? Top, baš je zgodna!

Flop, malo je neukusna za njene godine Top, baš je zgodna!

Flop, malo je neukusna za njene godine Ukupno glasova:

Jednom je prilikom ispričala i kako održava liniju.

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju i to je, ajmo reći, predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, balansirano, malo. Nešto jednostavno moraš izbaciti, primjerice šećer, masnoću. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju jer u koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", otkrila je Mila u emisiji Zdravlje na kvadrat, a tada je otkrila i da odlazi na tretmane uljepšavanja.

Više pročitajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Obitelj kao iz američkih filmova! Otac i tri sina donijeli su mir i radost u Supertalent

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako se Davor Bilman spremao za snimanje tražeći isti tretman kao i ostali: "Stvarno ne kužim..."

Pogledaji ovo inMagazin Poznate Hrvatice tvrde da ulazak u šesto desetljeće itekako ima svoje čari: ''Fama oko godina je besmislena!''

Pogledaji ovo Celebrity Mila Elegović progovorila o neostvarenom majčinstvu: ''Ako me pitaš jesam li osjećala bol zbog toga što nisam mama, jesam''