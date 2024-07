Poznate Hrvatice tvrde da ulazak u šesto desetljeće itekako ima svoje čari: ''Fama oko godina je besmislena!''

Pola stoljeća životnog iskustva nije mala stvar. S pedesetima, uz zrelost i mudrost, dolaze i promjene s kojima se treba znati nositi. Mila Elegović, Danijela Martinović, Nina Badrić i druge poznate dame, koje ponosno koračaju šestim desetljećem, za In magazin su otkrile svoje tajne za sreću.

Okrugla brojka od 50 svjećica na torti i taj ''famozni'' ulazak u šesto desetljeće mogu biti zastrašujuć prizor, no pedesete, tvrde slavne Hrvatice u tim godinama, itekako imaju svoje čari.



''50-te su fenomenalne ako prihvatiš... Prvo te lupe malo u glavu i kažu ''Slušaj, stara, ti si stara vijest! Došle su neke nove generacije, oni su nova vijest, a ti si bez veze, moraš se sad malo, znaš kako sad marketinški kažu, osvježiti životni ciklus.'' Hahaha... I onda ako to sa sobom središ, onda 50-te mogu biti fenomenalne, ako ne središ, onda jao si ga tebi'', govori Mila.



''Mislim da ta fama oko godina je besmislena iz razloga što smo svi jednom bili mladi i svi ćemo jednom biti stari. To je definitivno neminovno. I svi oni koji misle ''Ah, gle ovu babu, ja imam 20, gle mene!''...ovak, i više nemaš 20 i već imaš 50'', dodala je Snježana Schillinger.



''Mislim da je u 50-ima jako bitno da si zdrav, to je strašno važno i da znaš gdje si, da nemaš više 25, nego imaš 50, da to prihvatiš'', kaže Mila Elegović.



Nina je ovog mjeseca proslavila 52. rođendan. Kaže, uživa u svakom trenutku.



''Za život je potrebno iskustvo i vjerojatno sam ja sad došla do te neke faze kad se stečeno znanje pretvara u jedno iskustvo i sada mogu već puno bolje procijeniti čovjeka koji je ispred mene. Ako ne znam što hoću, barem znam što neću'', zaključila je Nina Badrić.



Okruglih 50 broji operna pjevačica Sandra Bagarić. Sa suprugom Darkom u braku je 27 godina. Iako se ovaj par čini kao enciklopedijski primjer bračne idile, i oni se katkad posvađaju.



Osmijeh ne skida ni sretno zaljubljena Danijela Martinović. Evo njezine tajne sreće u pedesetima.



''Ja sam nekako shvatila da je svaki udah i svaki izdah izuzetno bitan i kad to počnemo podrazumijevati, propuštamo segmente života, tako sam i napisala da je sve veliko zbroj mnogo malog, i ako zanemarimo bilo što malo, izgubi se ta slika velikog, tako da ja tuširam dušu sa svakim pojedinim trenutkom'', kaže Danijela Martinović.



Ljubav je glavni pokretač i razlog za sreću i u životu Bojane Gregorić Vejzović.



''Napisane su knjige, napisane su najljepše pjesme o ljubavi upravo zbog toga što je to vjetar u našim leđima kada treba, a u drugim situacijama naše utočište, naša stijena za odmoriti se i skupiti snagu, tako da bez ljubavi, bez Enesa, bez moje familije...ma ništa, nema ničega!'', govori Bojana.



Ecija Ojdanić nedavno je bila na testu biološke dobi. Biološko starenje podrazumijeva koliko dobro tijelo funkcionira i kako se odupire bolestima. Važnu ulogu u tome igraju geni kao i zdravi životni stil. Ecijin rezultat je 37 godina, no na torti je ipak 51 svjećica.



''Ja ti se svima hvalim koliko imam godina! Zato što sam jako zadovoljna, prvenstveno s tim unutarnjim zadovoljstvom, godine su zato odlična stvar jer si voljen, realiziran, jer imaš obitelj, jer imaš neke svoje snove koje si ispunio, neke stvari o kojima nisi ni sanjao su ti se ostvarile, i zaista možeš puno opuštenije uživati u životu. Možeš raditi stvari koje ti se rade. Dapače, čak se veselim kad ću postati baka'', govori Ecija.



Ako ste u dvadesetima ili tridesetima i pedesete vam se čine kao ''starija životna dob'', varate se. Borna Kotromanić kaže - pedesete su za poželjeti.



Da može vratiti vrijeme, što bi Borna poručila samoj sebi kao tinejdžerici?

''Tvoje vrijeme dolazi tek nakon 50-te. Nema žurbe, strpi se!'', zaključila je Borna.

