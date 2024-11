Pogledajte kako se Davor Bilman spremao za snimanje tražeći isti tretman kao i ostali: "Stvarno ne kužim..."

Davor Bilman nasmijao je pratitelje fotografijom priprema, kada je tražio tretman frizure i šminke

Večeras će se emitirati posljednja audicijska epizoda showa "Supertalent", u kojoj nas očekuju nova iznenađenja.

Jedan od članova žirija Davor Bilman pokazao je kako se pripremao za snimanje, komentirajući kako i on zaslužuje pravo na šminku i frizuru, čime je nasmijao svoje pratitelje.

"Stvarno ne kužim zašto me djelatnici make up-a čudno gledaju kad tražim full tretman prije emisije "Supertalent"? Ako piše da imam pravo na šminku i frizuru, ja to i koristim. (smijeh) Moram priznati da jako drže do standarda, svaki put mi Doris složi frizuru jednaku u nulu", napisao je Bilman, hvaleći frizerku.

Večerašnja epizoda "Supertalenta" počinje u 20:15 na Novoj TV.

Davorovog intervjua uoči početka sezone se prisjetite OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Je li nešto uspjela sakriti? Maja Šuput oduševila u kombinezonu koji samo njoj stoji!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fani Stipković nije propustila priliku podržati klub svog supruga, a ovoga puta imala je posebno društvo

Prepoznajete li našu glumicu? Na sceni je gotovo 30 godina, a sada joj poručuju: "Bezvremenska"

Bivši član One Directiona na prvom koncertu svoje turneje rasplakao fanove porukom posvećenom pokojnom kolegi

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kako izgleda supruga Halida Bešlića? Rijetko se eksponira javnosti, a on ne krije koliko mu je važna njezina podrška

Pogledaji ovo Celebrity Catherine Middleton povukla dirljiv potez, evo tko će joj se pridružiti na božićnom koncertu

Pogledaji ovo Clubzone Fontaines D.C. i St. Vincent prva su objavljena imena INmusic festivala #17!