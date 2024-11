Catherine Middleton povukla dirljiv potez, evo tko će joj se pridružiti na božićnom koncertu

U petak 6. prosinca održat će se četvrti po redu božićni koncert u organizaciji Catherine, princeze od Walesa. Za koncert, kojem će prisustvovati i članovi kraljevske obitelji, poslano je oko 1600 pozivnica, no za nekoliko gostiju bit će uistinu dirljiva scena.

Poziv za dolazak dobile su djevojčice koje su preživjele napad na tematskoj zabavi posvećenoj Taylor Swift u srpnju ove godine. Catherine se s preživjelima susrela u listopadu, a nešto ranije s preživjelima su se susreli i kralj Charles i princ William. U objavama za medije članovi kraljevske obitelji su u više navrata izrazili potporu nastradalima.

We continue to stand with everyone in Southport. Meeting the community today has been a powerful reminder of the importance of supporting one another in the wake of unimaginable tragedy. You will remain in our thoughts and prayers. W & C pic.twitter.com/CP2DXJaqW2