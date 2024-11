Fontaines D.C. i St. Vincent prva su objavljena imena INmusic festivala #17!

Dublinski post-punk fenomen, Fontaines D.C., vraćaju se na pozornice INmusic festivala sljedećeg ljeta! Drugo objavljeno ime koje ćemo gledati na Jarunu je St. Vincent.

Dublinski post-punk fenomen poznat po sirovoj energiji i introspektivnim tekstovima, Fontaines D.C., vraćaju se na pozornice INmusic festivala sljedećeg ljeta!

Osnovani 2014. godine, Fontaines D.C. čine Grian Chatten (vokal), Conor Curley (gitara), Conor Deegan III (bas), Tom Coll (bubnjevi) i Carlos O'Connell (gitara). Njihovo zajedničko putovanje počelo je na glazbenoj akademiji u Dublinu, gdje su se povezali kroz zajedničku strast prema poeziji. Nakon što su samostalno objavili nekoliko singlova, potpisali su s Partisan Records i 2019. godine objavili hvaljeni debitantski album ‘Dogrel’ koji ih je pozicionirao na glazbenoj sceni. Svoje mjesto dodatno su učvrstili idućim albumima ‘A Hero's Death’ iz 2020. godine te ‘Skinty Fia’ objavljen u 2022., svaki od njih pridonoseći njihovom brzom usponu na sceni.

Najnoviji album ‘ROMANCE’, Fontaines D.C. objavljuju 2024. godine kao uzbudljivo novo poglavlje, savršeno spajajući grunge, hip-hop i shoegaze u zavodljivu zvučnu kulisu. Ovaj album dodatno je učvrstio Fontaines D.C. kao jedan od najuzbudljivijih bendova svoje generacije.

Ovo će biti treće pojavljivanje Fontaines D.C. na INmusic festivalu, što brojnim obožavateljima pruža jedinstvenu priliku da svjedoče njihovom umjetničkom razvoju. Ne propustite priliku doživjeti električnu energiju Fontaines D.C. uživo na INmusic festivalu #17!

Na festival dolazi i St. Vincent! S čak 4 Grammy nominacije, 'gitarska je heroina 21. stoljeća' koju često uspoređuju s Davidom Bowiejem.

St. Vincent, pravim imenom Annie Clark, američka je kantautorica, pjevačica, scenaristica, filmska redateljica i glumica te prema izboru ‘Rolling Stone’ magazina, jedna od najboljih gitaristica današnjice. Poznata po svojoj jedinstvenoj kombinaciji art rocka, popa i eksperimentalnih zvukova, na glazbenu scenu je debitirala 2007. godine s albumom Marry Me, čime je započela karijeru punu kritičkih pohvala.

Umjetničko ime St. Vincent, Annie Clark je odabrala inspirirana stihom iz pjesme„There She Goes My Beautiful World“ Nick Cavea kao referencu na ime bolnice u kojoj je umro pjesnik Dylan Thomas. Njezina glazba često spaja oštru liriku s kompleksnim aranžmanima, što se ističe na albumima poput ‘Strange Mercy’ i nagrađivanog ‘MASSEDUCTION’. St. Vincent je dobitnica nekoliko Grammy nagrada, a nominirana je i ove godine. Zbog jedinstvenog zvuka i teatralnog izričaja, često ju uspoređuju s Davidom Bowiejem, a njezini su koncerti poznati po teatralnosti i beskompromisnoj energiji, što potvrđuje njezin status jedne od najfascinantnijih umjetnica današnjice.

Ovo dvoje izvođača će u ljeto 2025. godine rasplamsati brojne posjetitelje jarunskih otoka od 23. do 25. lipnja.