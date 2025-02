Ovaj slavni par svoju privatnost čuva kao zmija noge, a sada su napravili iznimku

Adam Brody i Leighton Meester inače svoj privatni život čuvaju podalje od očiju javnosti, a ovaj put napravili su iznimku pa su se zajedno pojavili na crvenom tepihu.

Adam Brody i Leighton Meester zajedno su se pojavili na dodjeli nagrada Screen Actors Guild za 2025. godinu.

Zvijezda serije "Nobody Wants This", 45-godišnji Adam, nominiran je za svoju ulogu u Netflixovoj romantičnoj komediji u kojoj također glumi i voditeljica SAG nagrada, Kristen Bell.

Bivša zvijezda serije "Gossip Girl", 38-godišnja Leighton, izgledala je očaravajuće u maslinasto zelenoj haljini bez naramenica s izrezanim pletenim uzorkom. Haljina je imala odgovarajući dugi šal koji joj je dramatično padao niz leđa. Upotpunila je izgled sandalama s otvorenim prstima i bisernim naušnicama.

Adam Brody i Leighton Meester - 19 Foto: Profimedia

Par obično održava svoj brak izvan reflektora, no ipak su ove godine napravili par iznimaka.

Adam i Leighton prisustvovali su dodjeli Zlatnih globusa i Critics Choice Awards, gdje nije mogao prestati hvaliti svoju suprugu u svom govoru prilikom preuzimanja CCA nagrade.

Adam Brody i Leighton Meester - 4 Foto: Profimedia

"Moja draga, draga, draga suprugo Leighton, hvala ti što dijeliš ovaj život sa mnom i ovu avanturu sa mnom. Hvala za našu obitelj. Volim te svim srcem", rekao je s oduševljenjem početkom ovog mjeseca.

Adam Brody i Leighton Meester - 12 Foto: Profimedia

Brody i Meester su se vjenčali 2014. godine. Zajedno imaju 9-godišnju kćer Arlo, i sina od 4 godine, čije ime nije objavljeno.

Adam Brody i Leighton Meester upoznali su se na snimanju filma "The Oranges" 2011. godine, a ubrzo su počeli izlaziti. Njihov spoj bio je uspješan, a nakon nekoliko godina romanse, par je postao jedno od najvoljenijih poznatih parova.

Inače, četveročlana obitelj izgubila je svoj dom u Pacific Palisadesu, kupljen 2019. za 6,5 milijuna dolara, u jednom od razarajućih požara u Los Angelesu koji su pogodili grad u siječnju.

