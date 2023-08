Zvijezda "Kumova" progovorila o danima kad se uplašila za život nakon strašne dijagnoze: "Užasno sam se prepala kad mi je..."

Daria Lorenci Flatz otkrila je kako se prije sedam godina borila sa zloćudnom bolesti jajnika, kaže da je dugo živjela u strahu kako će se bolest dalje razvijati.

Naša glumica i finalistica prošle sezone ''Plesa sa zvijezdama'' Daria Lorenci Flatz u eskluzivnom intervjuu za Gloriu otkrila je kako joj je prije sedam godina otkriven maligni tumor jajnika. Bolest ju je, kaže, jako brinula i nije znala kako će se dalje razvijati.

''Užasno sam se prepala kad mi je dijagnosticiran maligni tumor jajnika. Srećom da je otkriven na početku, zahvaljujući rođenju trećeg djeteta. Prvih godinu dana ili dvije bila sam u ogromnom strahu hoće li se vratiti, otkriti, je li se proširio...'' priznala je Daria za Gloriu.hr.

A onda se preporodila.

''Kad sam se riješila straha da ću umrijeti, život kao da mi je došao u još većem intenzitetu. Uvijek sam znala da je kratak i nepredvidiv - s obzirom i na rat koji nam se dogodilo - no tada sam postala još svjesnija da ga do kraja treba živjeti punim plućima. Ironija je da sam prije bolesti bila jako posvećena zdravom životu. Nisam pušila petnaest godina, bila sam makrobiotičarka... Više nisam control freak. Tek sad sam počela uživati i želim živjeti 100 godina'', rekla je.

Daria je otkrila i da je u pubertetskim godinama bolovala od anoreksije, a mnogi i danas misle da je premršava.

''Anoreksija je kompleksna tema. Ona je, prije svega, poremećaj. Zakačila me u pubertetskim godinama, a kad sam izašla iz toga dugi niz godina nisam pazila što i kako jedem. U trudnoćama sam se udebljala po 20-30 kilograma koji su se kasnije istopili. Nisam bila opterećena, ali ostala je konstanta treniranja. Kad sam rodila blizance, već nakon mjesec dana sam se vratila nekim treninzima. Makar pola sata. Meni fizička aktivnost znači mentalno zdravlje, cijeli moj hormonski i duševni sustav vezan je uz nju. Radeći s tijelom ja se "oprisebljujem". Ples mi daje slobodu'', govorila je iskreno.

Daria je nedavno otvoreno progovorila o estetskoj operaciji kojoj se podvrgnula, točnije blefaroplastici, uklanjanju podočnjaka i podizanju kapaka uz lagani facelift.

"Uvijek sam imala taj neki umoran izgled u predjelu očiju, malo onako spuštene kapke gornje i uvijek su mi se podočnjaci jako vidjeli, tako da ako se ja ne smijem... Ali srećom ja se jako često smijem, onda su ljudi govorili ''pa što, mi nismo ništa primijetili''.... Ali kad bih bila neutralna ili ozbiljna, uvijek bih izgledala kao da sam tužna, bolesna ili umorna... I baš taj predio očiju je odavao taj dojam", izjavila je Daria za IN magazin.

"Kad si mlađi, ja sam si mislila - ma nema šanse da ću si ja to raditi. Ja sam karakterna glumica, filmska, kazališna. Kako ću ja igrati ženu iz susjedstva, ja baš igram te karakterne uloge pa zategnuta i nafilana, pa nema šanse... Međutim, prođeš 40.-u, taština radi i ne bi baš više bio zgužvan i stario, i onda to uđe na mala vrata. To je prvo bila tabu tema, 'aha, ova kolegica radi, aha i ova'', pa onda ''jao, grozno'', onda kreneš sve više i nama je to sad totalna normala. Prvo se o tome priča, onda sve drugo, što si radila, kod koga si radila, da vidim", dodala je Daria.

Inače, Lorenci je s plesnim partnerom Ivanom Jarnecom u ovogodišnjoj sezoni ''Plesa sa zvijezdama'' došla do finala, a unatoč napornim plesnim treninzima zahvalna je na iskustvu te je ples i zavoljela.

Dariju inače gledamo u hit-seriji ''Kumovi'' kao Jadranku Macan, a treća sezona serije trenutno se snima.

