Zvijezda "Kumova" otvoreno o estetskoj operaciji kojoj se podvrgnula: ''Moji dečki su rekli 'mama je poludila!', zgroženi su!"

Glumica i finalistica ''Plesa sa zvijezdama'' Daria Lorenzi Flatz ekskluzivno je pred kamerama IN magazina otkrila detalje plastične operacije kojoj se podvrgnula ovih dana. Odlučila se na takozvanu blefaroplastiku, uklanjanje podočnjaka i podizanje kapaka uz lagani facelift. Zašto se zvijezda serije ''Kumovi'' odlučila na ovaj zahvat i kakvi su rezultati, zna Davor Garić.

"Uvijek sam imala taj neki umoran izgled u predjelu očiju, malo onako spuštene kapke gornje i uvijek su mi se podočnjaci jako vidjeli, tako da ako se ja ne smijem... Ali srećom ja se jako često smijem, onda su ljudi govorili ''pa što, mi nismo ništa primijetili''.... Ali kad bih bila neutralna ili ozbiljna, uvijek bih izgledala kao da sam tužna, bolesna ili umorna... I baš taj predio očiju je odavao taj dojam", započela je Darija.



Upravo se iz tog razloga glumica odlučila na operaciju uklanjanja podočnjaka i spuštenih kapaka - blefaroplastiku.



"To je zahvat koji ovisno što radimo, da li radimo gornju, donju ili obje, traje između sat i dva sata. Kod Darije je trajao dva sata jer smo radili sve i gornju i donju blefaroplastiku sa dizanjem srednjeg dijela lica, tj nekim mini faceliftingom, da se i ove bore nazolabijalne malo izravnaju", pojasnio je specijalist otorinolaringologije i subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata Tomislav Tomičević.



"Kad si mlađi, ja sam si mislila - ma nema šanse da ću si ja to raditi. Ja sam karakterna glumica, filmska, kazališna. Kako ću ja igrati ženu iz susjedstva, ja baš igram te karakterne uloge pa zategnuta i nafilana, pa nema šanse... Međutim, prođeš 40.-u, taština radi i ne bi baš više bio zgužvan i stario, i onda to uđe na mala vrata. To je prvo bila tabu tema, 'aha, ova kolegica radi, aha i ova'', pa onda ''jao, grozno'', onda kreneš sve više i nama je to sad totalna normala. Prvo se o tome priča, onda sve drugo, što si radila, kod koga si radila, da vidim", izjavila je Daria.



"Daria kao pacijent je najpoželjniji pacijent, jer njoj što god kažeš jako posluša, prava je štreberica, kod kuće njegu kakvu propišemo ona je tako ispunjava, dolazi na termine, ne pita, ne filozofira, nego samo poslušno ide dalje i vidi rezultate i sama je zadovoljna. Tako da je idealan pacijent. Naš sljedeći korak je dalje u smislu antiagea, postići malo još jedno dodatno zatezanje kože jer u ovim godinama počinjemo gubiti kolagen i želimo ga stimulirati", pojasnila je specijalist dermatovenerolog Jelena Jakić.



Dariji su botoks, hijaluron i tretmani pomlađivanja sve češći razlog odlaska kod dermatologa, no njezini ukućani, suprug i trojica sinova, priznaje, nisu oduševljeni.



"Oni su zgroženi! Moji dečki su ''mama je poludila''! Ali kuće da sam toliko poludila da se više nitko ne upliće. Kad su tek krenuli fileri, malo botoksa bilo je ono ''Kaj radiš ti? Jesi li ti normalna?'' Pa dođeš crven, pa dođeš modar, pa stalno si u nekom oporavku. Imaš dva slobodna dana, ja se malo sredim... Ali sad su skužili, to je to, mama je glumica... Ma i da nisam glumica, isto bih to radila jer i moje prijateljice, koje nisu glumice, a prešle su četrdesetu, sve se njeguju, nešto rade, malo se dotjeruju, to se sve nešto malo skriva jer stvarno ukućani ne gledaju blagonaklono na to. Ali ja bih rekla su moji sad već na pravom putu da se naviknu. Ovo je bilo drastično! Ja sam hodala sedam dana s naočalama, kao prava hollywoodska diva i onako sam si mislila ''ma to je to, čovječe'', hahahaha! Kao šlafrok, bacam smeće, nosim naočale, idem na dječje rođendane s naočalama", nasmijala se Daria.



Uz malenu pomoć stručnjaka, ali i veliki osmijeh na licu, ni pedeseta koja se Dariji približava brzinom munje, ne zabrinjava je.



"Sad sam stvarno zadovoljna! Ja sad sebi izgledam bolje nego ikad... Ne, znam, možda je stvarno samo stvar godina i neke zrelosti. Starenje je okej, ljudi, malo noža tu i tamo, ali je okej", zaključila je Daria sa smješkom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.