Glumica iz hit-serije "Kumovi" pozirala u šarenom badiću pa istaknula preplanulu figuru: "Zgodna ženo"

Petra Kraljev pozirala je kraj bazena i u prvi plan stavila svoju preplanulu figuru.

Glumica Petra Kraljev koju rado gledamo u seriji "Kumovi", a čije će se nove epizode emitirati na malim ekranima Nove TV od jeseni, uživa na godišnjem odmoru.

Pozirala je kraj bazena u dvodijelnom šarenom badiću te je posebno naglasila svoj preplanuli ten, ali i besprijekornu figuru.

Kosu je raspustila, a na glavi je nosila sunčane naočale, dobrog raspoloženja joj nije nedostajalo - što pokazuje i njezin osmijeh.

"Evo ga... Metnila slikicu. Život u lajku... sve je fantasticno. No fejk.. no brejk. No stress. No problem. No irony... Naravno ide i mjuza...ko razumi svatit ce. Adio...", poručila je u opisu.

Kolegica Bojana Gregorić-Vejzović uputila joj je emotikone goruće vatrice i smajlića sa zaljubljenim očima.

"Prekrasna si, dominiraš, izgledaš savršeno", "Zgodna ženo", "Vau prava bomba", "Prezgodna", "Baš ti je lipo", pisali su joj pratitelji u nastavku komentara.

Njezin ljubavni status trenutačno nije poznat, no zna se da je prošlo ljeto raskinula zaruke.

"Tu priču smo prekinuli i sad je vrijeme za nove avanture i nove priče", komentirala je prekid za IN magazin, a tom je prilikom otkrila i koji je njezin tip muškarca.

"Za početak samo treba postojati, a inače jednostavan i humorističan i to je to, onda smo baš dobar par", izjavila je.

