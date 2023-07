Ovakvu Jadranku u Kumovima nećete vidjeti: Otkrila je puno gole kože, a u fokusu je seksi atribut na koji je posebno ponosna!

Daria Lorenci Flatz zablistala je na domjenku za filmske radnike povodom 70. godišnjice Pula Film Festivala.

Započeo je 70. po redu Pula Film Festival, a povodom okrugle godišnjice održan je domjenak na kojem su se okupila brojna poznata lica iz svijeta filma.

Na svečanom događaju posebno se istaknula glumica Daria Lorenci Flatz koja je pokazala atribute u elegantnom izdanju.

Daria je za ovu prigodu odabrala zelenu haljinu s velikim otvorom koji je otkrio njezina isklesana leđa, a isti dio tijela istaknula je i na svečanom otvorenju festivala, u još jednoj glamuroznoj haljini.

Ovako dotjeranu Dariju nemamo priliku vidjeti u hit-seriji "Kumovi", u kojoj glumi kućanicu Jadranku Macan, ali zato smo u zadnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" mogli posvjedočiti da je s 47 godina u top-formi.

Glumica se nedavno podvrgnula i jednoj estetskoj operaciji, o čemu je otvoreno progovorila, a radi se o blefaroplastici, odnosno uklanjanju podočnjaka i podizanju kapaka uz lagani facelift.

"Uvijek sam imala taj neki umoran izgled u predjelu očiju, malo onako spuštene kapke gornje i uvijek su mi se podočnjaci jako vidjeli, tako da ako se ja ne smijem... Ali srećom ja se jako često smijem, onda su ljudi govorili ''pa što, mi nismo ništa primijetili''.... Ali kad bih bila neutralna ili ozbiljna, uvijek bih izgledala kao da sam tužna, bolesna ili umorna... I baš taj predio očiju je odavao taj dojam", izjavila je Daria za IN magazin.

"Kad si mlađi, ja sam si mislila - ma nema šanse da ću si ja to raditi. Ja sam karakterna glumica, filmska, kazališna. Kako ću ja igrati ženu iz susjedstva, ja baš igram te karakterne uloge pa zategnuta i nafilana, pa nema šanse... Međutim, prođeš 40.-u, taština radi i ne bi baš više bio zgužvan i stario, i onda to uđe na mala vrata. To je prvo bila tabu tema, 'aha, ova kolegica radi, aha i ova'', pa onda ''jao, grozno'', onda kreneš sve više i nama je to sad totalna normala. Prvo se o tome priča, onda sve drugo, što si radila, kod koga si radila, da vidim", dodala je tada Daria, kojoj su botoks, hijaluron i tretmani pomlađivanja sve češći razlog odlaska kod dermatologa.

Inače, u tijeku je snimanje treće sezone "Kumova" koju ćete od jeseni moći pratiti u programu Nove TV.

