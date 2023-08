Zvijezda Kumova dvjema je fotografijama pokazala koliki je utjecaj na nju ostavio naš hit-show u kojem je dogurala do finala!

Daria Lorenci Flatz pokazala je rezultate koji je na nju ostavio ples, razlika u tijelu itekako je vidljiva, a Daria je na to ponosna.

Naša glumica i bivša natjecateljica ''Plesa sa zvijezdama'' Daria Lorenci Flatz objavila je zanimljivu usporedbu na svom profilu na Instagramu.

Daria je, naime, podijelila svoje dvije fotografije s istog mjesta u istoj odjeći, ali razlika u tijelu itekako je vidljiva i na tome je zahvalna napornim plesnim treninzima koje je svakodnevno imala tijekom showa.

''Fotografija prije godinu i danas… Šest mjeseci plesa za mene je napravilo toliko pozitivnih promjena…'' napisala je u opisu fotografija.

Lorenci je nosila istu kratku suknjicu s uzorkom te bijeli topić i slamnati šešir, ali razlika u trbušnim mišićima i toniranim rukama i nogama je očita.

Glumica se nedavno podvrgnula i jednoj estetskoj operaciji, o čemu je otvoreno progovorila, a radi se o blefaroplastici, odnosno uklanjanju podočnjaka i podizanju kapaka uz lagani facelift.

"Uvijek sam imala taj neki umoran izgled u predjelu očiju, malo spuštene gornje kapke i uvijek su mi se podočnjaci jako vidjeli, tako da ako se ja ne smijem... Ali, srećom, ja se jako često smijem, onda su ljudi govorili: 'Pa što, mi nismo ništa primijetili.' Ali kad bih bila neutralna ili ozbiljna, uvijek bih izgledala kao da sam tužna, bolesna ili umorna. I baš taj predio očiju odavao je taj dojam", izjavila je Daria za IN magazin.

"Kad sam bila mlađa, mislila sam - ma nema šanse da ću si ja to raditi. Ja sam karakterna glumica, filmska, kazališna. Kako ću ja igrati ženu iz susjedstva, ja baš igram te karakterne uloge pa zategnuta i nafilana, pa nema šanse... Međutim, prođeš 40., taština radi i ne bi baš više bio zgužvan i ostario, i onda to uđe na mala vrata. To je prvo bila tabu-tema. 'Aha, ova kolegica radi, aha, i ova', pa onda 'Jao, grozno'', onda kreneš sve više i nama je to sad totalna normala. Prvo se o tome priča, onda sve drugo - što si radila, kod koga si radila, da vidim", dodala je tada Daria, kojoj su botoks, hijaluron i tretmani pomlađivanja sve češći razlog odlaska dermatologu.

Inače, u tijeku je snimanje treće sezone "Kumova", koju ćete od jeseni moći pratiti u programu Nove TV, a u novoj sezoni opet će glumiti i Daria, koja utjelovljuje Jadranku Macan.

Podsjetimo, u ''Plesu sa zvijezdama'' Daria se natjecala s Ivanom Jarnecom, a ovaj plesni par dogurao je sve do finala.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Ovaj zgodni plavokosi mladić više nije ni sjena glumcu kakvog pamtimo iz 90-ih, nabacio je nekoliko kilograma, a izgubio je i kosu

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity S romantičnih pogleda njenog Nenada na posljednjoj fotki pozornost su na sebe privukle Majine fantastične noge u kratkom kombinezonu!