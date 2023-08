Ovaj zgodni plavokosi mladić više nije ni sjena glumcu kakvog pamtimo iz 90-ih, nabacio je nekoliko kilograma, a izgubio je i kosu

Jay Mohr drastično se promijenio od svojih najslavnijih dana, a priznao je i da mu nije bilo nimalo lako glumiti s Jennifer Aniston.

Američki glumac, stand-up komičar, pisac i radijski voditelj Jay Mohr proslavio se ulogom u kultnom filmu "Jarry Maguire" 1996. godine, koja mu je otvorila vrata Hollywooda.

Prije toga glumio je u televizijskim serijama, a nakon uloge koja ga je lansirala među zvijezda, gledali smo ga u nizu drugih filmova tijekom 90-ih i ranih 2000-ih.

Jedan od njih je i romantična komedija "Savršena slika", u kojoj je glumio s holivudskom miljenicom Jennifer Aniston, a godinama kasnije priznao je da mu nije bilo ugodno surađivati s njom.

"Nije bilo lako biti na setu filma čija je glavna glumica nesretna mojom prisutnošću i koja je to jasno dala do znanja od prvog dana. Nisam snimio puno filmova, a iako su za ovu ulogu razmatrali neke jako poznate frajere, nekako sam je uspio dobiti baš ja", prisjetio se glumac za časopis Elle 2010. godine.

Tada je otkrio i kako je Jennifer reagirala kada je čula da je on dobio ulogu.

"Nema šanse! Mora da se šalite", navodno je povikala Jennifer na setu pred ostatkom filmske ekipe.

"Doslovno sam išao doma mami i plakao joj", dodao je Jay, a tada je odbio priznati o kome točno priča, no potvrdio je da se radi o Aniston u jednoj epizodi svojeg podcasta Mohr Stories.

"Aniston je bila je*eno zla prema meni", kazao je tada.

Jayu su danas 52 godine i zadnjih je godina uglavnom fokusiran na komičarsku karijeru, a više nije ni sjena zgodnom plavokosom mladiću, kakvog ga pamtimo iz 90-ih i početka 2000-ih.

Osim što je nabacio nekoliko kilogram viška, izgubio je i kosu, a zbog nekih uvredljivih šala više nije ni toliko omiljen u javnosti.

Tako se jednom prilikom ružno našalio na račun tijela glumice Alisse Milano nakon porođaja.

"Briga me za to što je ona rodila! Sjela je na stolac i shvatio sam da nije obukla steznik - to me zaprepastilo", rekao je nakon što je s Milano bio na dodjeli nagrada NASCAR Sprint Cup Series Champion, a tom ju je prilikom i krivo oslovio s Melissa.

Što se tiče njegova privatnog života, Mohr je zaručen za vlasnicu LA Lakersa Jeanie Buss. Prije nje je bio u braku s glumicom Nicole Coxx s kojom ima kćer Meredith Daniel, a iz prvog braka s Nicole Chamberlain ima i sina Jacksona.

