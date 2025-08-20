Željko Samardžić sasvim iskreno o 48 godina ljubavi sa suprugom: ''Meni je smiješno čime se ljudi bave...''

Iako će početkom listopada proslaviti 70. rođendan, jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika, Željko Samardžić, radi punom parom. Sa "starim lavom" družio se naš Gordan Vasilj, kojem se miljenik publike raspričao o gotovo pola stoljeća ljubavi sa suprugom Majom, njihovim kćerima i unucima.

Regionalna pop-zvijezda Željko Samardžić ima novi ljetni hit Capuccino, za koji je stihove napisala jedna od najpoznatijih autorica na ovim prostorima – neprežaljena Marina Tucaković.

''Marina je uvijek imala osjećaj za mene. Ona bi mene noću u dva sata nazvala i rekla: ‘Evo, ajde poslušaj.’ Ja kažem: ‘Slušaj, mislim da ti to možeš još bolje. Evo, ova pjesma koja je sad izašla – ja imam skroz drugi tekst za nju.’ Ja kažem: ‘Makice, ovo je dobro, ali ti znaš da meni treba odlično.’ Onda ona kaže: ‘Ajde, ti uvijek nešto…’ i opet zove. E, bingo – rekoh – završili smo, to je to, jer ja zaista imam osjećaj za lijepu riječ.''

Bezvremenski hitovi starog lava omiljeni su i među novim generacijama, pa pjevač ovog ljeta ima rekordan broj koncerata diljem regije.

''S obzirom na mojih 70 godina, koje se trudim nositi ponosno, fizički je sve teže, a emotivno je sve jače. Došla je nova generacija koja poštuje i voli to što ja radim. Na moju sreću, ja se ponovno osjećam kao mladić i ponovo mi je radost oko srca. Jer, doživjeti ovo što sam ja doživio u ovim godinama – to je raritet, to je zaista rijetkost.''

I okrugli 70. rođendan proslavit će radno – na rasprodanim koncertima u Dubaiju. Društvo će mu praviti supruga Maja, koja je, kaže, stup njihove obitelji.

''Iskren da ti budem – ja se ne razumijem puno u novac. Je li nešto skupo ili jeftino – meni, da nije Maje, ne bih ništa imao. Ona je ta koja sve to raspoređuje. Imamo troje djece, živimo za njih. Naravno, treba voditi računa o svakom dinaru, surova su vremena, teško se živi. Pomognemo prijateljima i rodbini koliko možemo, i mogu reći da je ona stup kuće.''

Jedan od najvećih romantičara na estradi sa svojom Majom zaplesao je i u rasprodanoj zagrebačkoj Areni.

''I sad, prođe vrijeme… Čitam komentare na TikToku: ‘Sad ti je i Maja bitna kad si ostario.’ (smijeh) Meni je to smiješno, čime se ljudi bave. A što ćete, to je život. Ja zaista svoju suprugu poštujem. Mi smo 48 godina zajedno i nadam se da ćemo doživjeti slavlje 50 godina.''

Njihove tri kćeri tijekom odrastanja nikad se nisu hvalile slavnim ocem.

''Ja sam iznenadio svaku. Sve tri su imale maturalnu večer, a ja bih se pojavio. I sad – svi maturanti u šoku, otkud ja tu? Rekoh: ‘Ja vas poznajem sve zajedno. Moram vam reći ono što vi ne znate – moja kćer išla je s vama u školu, ona se zove Sanja. Pa recimo Danijela, Minja, sve tri…’ Onda profesorice pitaju: ‘Što nam nisi rekla da ti je to tata?’ Jednostavno su tako odgojene. Bio sam nedavno i na maturi svom unuku Aleksi – isto iznenađenje.''

Ovaj Mostarac s beogradskom adresom na Valentinovo je po peti put postao djed.

''Rodila se Lenka 14. 2. i to je bila moja radost. Imao sam koncert u sportskoj dvorani Spens u Novom Sadu. Onog trenutka kad sam to saznao, odmah sam javio publici: ‘Evo, rodila mi se još jedna unuka.’ Nema mi druge nego da joj dam novosadsko ime, pošto je to uobičajeno u Novom Sadu. Zvat ćemo je Lenka, a možda će i nekoj Lenki biti drago kad dede ne bude.''

A najslabiji je, priznaje, upravo na unuke.

''Najstariji Luka je baš prije neki dan otišao u Ameriku. Već je tri godine tamo, vrlo uspješan košarkaš, na fakultetu je. Mislim da je pred njim blistava karijera. Ja mu mogu samo poželjeti sve najljepše. A ova moja Anđelija – ona me najviše raduje. Ima tri i pol godine i vrlo je talentirana za pjevanje. Ona je prva rekla: ‘Deda, ja puno volim tu pjesmu Capuccino.’''

Nakon ludog koncertnog tempa ovog ljeta, Željko jedva čeka rujan i odmor u Kotoru, gdje ima kuću i brod.

''Prošlu i ovu godinu žrtvovao sam zbog karijere, zbog publike, zbog sebe i zbog obitelji. Moj brod je još uvijek na suhom, ali nadam se da ću ga u rujnu spustiti u more. Maja i ja idemo zajedno u ribolov, lovimo lignje. To je naša mala kućica u kojoj nam je lijepo i jedva čekam da malo smanjimo koncerte pa da krenemo u provod.''

Odmori se, zaslužio si!

