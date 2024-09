Aniston dala uvid u svoju brutalnu rutinu treninga, sad je jasno kako ovako mladoliko izgleda u 56. godini!

Jennifer Aniston pokazala je svoje vještine vježbanja u pričama na Instagramu, a sad je jasno i kako je moguće da ima tako nevjerojatnu liniju u 56. godini.

Holivudska glumica Jennifer Aniston ponudila je obožavateljima uvid u svoju rutinu fitnesa podijelivši video iz teretane.

55-godišnja zvijezda "Prijatelja" pohvalila se zavidnom linijom u sportskom grudnjaku i pripijenim tajicama.

Obožavatelji su odmah uočili njezine definirane trbušnjake dok je prolazila kroz trening sa svojim trenerom, a u jednom su se trenutku nakratko pojavili njezini preslatki psi, a Jennifer ih je odmilja nazvala svojom emocionalnom podrškom.

Inače, poznato je da Jennifer osim tijelom pozornost privlači i svojim izgledom lica. Mnogi se pitaju kako takav izgled postiže s 55 godina, no imamo odgovor i na to.

Paparazzi su je krajem ožujka uhvatili dok je sa Sandrom Bullock izlazila iz ureda dr. Neila A. Gordona, koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, a specijalnosti su mu pomlađivanje lica i rinoplastika te u ponudi ima i injekcije botoksa. To je potaknulo šuškanja da Aniston svoj i inače nevjerojatno mladoliki izgled ipak duguje redovitim zahvatima, iako ih je uvijek poricala.

Jennifer je nedavno snimljena i ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat At Split Rock u Connecticutu, koja je specijalizirana za stručno podizanje lica, čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju, koje košta otprilike 30 tisuća dolara.

