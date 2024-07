Savršeno glatko lice Jennifer Aniston meta je komentatora na internetu, sjećate se gdje je bila prije pet mjeseci?

Jennifer Aniston privukla je poglede na setu u New Yorku, evo zašto svi komentiraju njen izgled.

Jennifer Aniston trenutno boravi u New Yorku gdje snima nove nastavke serije ''The Morning Show''.

Paparazzi su je uhvatili na setu gdje je nekoliko puta ispočetka snimala scenu, a njene fotografije postale su tema na internetu zbog jednog.

Svi su primijetili njezino savršeno uglađeno lice koje ima s 55 godina, a mnogi se pitaju kako. Jennifer nema nijednu bori te joj koža sjaji, a fanovi su to primijetili.

No, evo gdje je bila prije pet mjeseci. Paparazzi su je krajem ožujka uhvatili dok je sa Sandrom Bullock izlazila iz ureda dr. Neila A. Gordona, koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, a specijalnosti su mu pomlađivanje lica i rinoplastika te u ponudi ima i injekcije botoksa. To je potaknulo šuškanja da Aniston svoj i inače nevjerojatno mladoliki izgled ipak duguje redovitim zahvatima, iako ih je uvijek poricala.

Jennifer je nedavno snimljena i ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat At Split Rock u Connecticutu, koja je specijalizirana za stručno podizanje lica, čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju, koje košta otprilike 30 tisuća dolara.

Osim lica, privukla je pozornost i svojim tijelom, a za ovakve mišiće na rukama te vitki struk zahvalna je treninzima i zdravoj prehrani.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Dolazi iz sportske obitelji, tepaju joj da je najljepša, a ljubavni život nakon prekida s kolegom Donna uspješno skriva!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Svi hvale moćnu izvedbu Martina Kosovca u Veloj Luci: ''Svima je održao lekciju o pjevanju!''

Pogledaji ovo Celebrity Domaći pjevač koji je samo nestao s naše scene sad se prvi put oglasio poslije raznih napisa: ''Puno bih vam rekao, ali...''

Pogledaji ovo Celebrity Između Kate i Williama nije uvijek cvjetalo, zbog bizarnog razloga umalo se nikad nisu ni vjenčali!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson obradovao fanove još jednom novošću: ''Nadamo se kako ćemo ovime svima omogućiti...''

Pogledaji ovo Celebrity Svi se pitaju što se dogodilo Zorici Kondži na koncertu u čast Oliveru: ''Ovo me baš šokiralo, je l' ovo uopće moguće?''