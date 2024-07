Dolazi iz sportske obitelji, tepaju joj da je najljepša, a ljubavni život nakon prekida s kolegom Donna uspješno skriva!

Donna Vekić trenutno je hrvatska najuspješnija tenisačica koja još uvijek igra, a ovo je njena životna priča.

Donna Vekić plasirala se u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu, a kad će naša predstavnica igrati protiv protivnice iz Ukrajine, pročitajte OVDJE.

Prije nepunih mjesec dana, Donna je igrala u polufinalu Wimbledona, a s tri osvojena WTA turnira Donna Vekić jedna je od naših najuspješnijih tenisačica.

27-godišnja Osječanka dolazi iz vrlo uspješne i sportske obitelji. Njezin otac Igor Vekić se bavio nogometom i bio je golman NK Osijeka, mama Brankica bila je atletičarka, a danas su joj roditelji najveća podrška i najbliži suradnici koji vode sportsku udrugu Donna Tennis Team. Sportom se bavila i Donnina baka Lidija, koja je bila profesorica tjelesnog odgoja, a važan član Donnine obitelji je i tri godine mlađi brat Bruno Vekić, komercijalni pilot koji kao prvi oficir leti za tvrtku Air Pannonia.

No, njen prvi sport nije bio tenis. Donna je prvo s četiri godine krenula na gimnastiku, da bi u šestoj godini prvi put uzela reket u ruke. S devet godina već je bila u kampu Nicka Bollettierija na Floridi.

Oduševila je teniski svijet kada je sa samo 16 godina ušla u profesionalne vode i već prve godine ušla u finale WTA turnira.

2014. godine osvojila je svoj prvi turnir, WTA Kuala Lumpur. Već u prvoj godini ušla je među prvih 100 tenisačica na svjetskoj rang listi.

Sredinom 2013. godine bila je 62. na svijetu, najmlađa među top 100.

Potom je uslijedila kriza. U jednom trenu pala je na 177. mjesto najboljih na svijetu, a neki su joj već počeli predviđati i kraj karijere.

''Prevelika očekivanja u tinejdžerskim godinama bila su pretežak teret. Očekivanja od drugih, ali najviše zapravo od sebe same. Očekivala sam da ću ponovno igrati finala, da ću biti u top 50... Ali nije išlo tako i trebalo je još dosta godina da se razvijem, a zapravo se još uvijek nisam razvila i barem se nadam da sam daleko od svoga limita. Imam još jako puno prostora za napredovanje. Ali kad sam imala 16 godina, to mi je bilo teško shvatiti. No imala sam oko sebe roditelje i tim koji je vjerovao u mene i znao put'', rekla je tada Donna.

No, 2016. godine vratila se u trku, a danas je 21. tenisačica svijeta.

Osim uspjehom, Donna pozornost plijeni i svojim izgledom, a često joj tepaju da je najljepša hrvatska tenisačica.

O svom ljubavnom životu ne voli javno govoriti, a prvi puta je plijenila pozornost svojim privatnim životom u veljači 2020. kada je progovorila o raskidu s 11 godina starijim švicarskim teniskim asom Stanislasom Wawrinkom.

''Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana'', priznala je Donna te dodala kako joj je to razdoblje bilo jako teško.

''Svakome je teško preboljeti prekid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. Najviše me boljelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegova braka, što je miljama daleko od istine'', ispričala je u intervjuu za Cosmopolitan.

Nakon toga, tenisačicu se povezivalo s nogometašem Brunom Petkovićem.

''To je privatni život. Istina je da se mi najviše družimo, najbolje se slažemo jer imamo isti posao i najbolje se razumijemo'', rekla je Donna za RTL Exkluziv nakon što je viđena s Brunom na zagrebačkom adventu.

No kasnije se ispostavilo da ni ta romansa nije bila dugog vijeka, a od tada do danas Donna je oko svoje ljubavi itekako tajnovita.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Svi hvale moćnu izvedbu Martina Kosovca u Veloj Luci: ''Svima je održao lekciju o pjevanju!''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi se pitaju što se dogodilo Zorici Kondži na koncertu u čast Oliveru: ''Ovo me baš šokiralo, je l' ovo uopće moguće?''

Pogledaji ovo Celebrity Thompson obradovao fanove još jednom novošću: ''Nadamo se kako ćemo ovime svima omogućiti...''

Pogledaji ovo Celebrity Domaći pjevač koji je samo nestao s naše scene sad se prvi put oglasio poslije raznih napisa: ''Puno bih vam rekao, ali...''

Pogledaji ovo Celebrity Tatjana Jurić pohvalila se novim poslovnim pothvatom: ''Vidjeti rezultate vlastita rada predivan je osjećaj!''

Pogledaji ovo Celebrity Franku Batelić nemamo često prilike vidjeti u badiću, ali ovog puta napravila je iznimku dok je s Ćorlukom uživala na odmoru