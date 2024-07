Kako je moguće da ove slavne ljepotice nemaju nijednu boru? Objavile su zajedničku fotku, a svi komentiraju ono očito!

Jennifer Aniston i Reese Witherspoon zajedno su pozirale na snimanju serije, a najveću pažnju privukao je njihov mladoliki izgled.

Holivudske glumice Jennifer Aniston i Reese Witherspoon iznenadile su novom fotografijom na Instagramu na kojoj izgledaju puno mlađe od svojih godina.

55-godišnja Jennifer i 48-godišnja Reese pozirale su bok uz bok dok su bile na snimanju četvrte sezone hit-serije "The Morning Show".

Aniston je na sebi imala bijelu majicu bez rukava s poderanim trapericama, a na nogama je nosila japanke, dok je Witherspoon bila u traper košulji, bijeloj majici bez rukava i trapericama.

Ovih tjedana u medijima se dosta pisalo o tome kako su se glumice podvrgnule određenim zahvatima, ali nikada javno nisu govorili o tome te mnogi smatraju da su problem starenja riješile kod plastičnih kirurga.

Međutim, Jennifer je nedavno snimljena ispred poznate ordinacije plastične kirurgije The Retreat At Split Rock u Connecticutu, koja je specijalizirana za stručno podizanje lica, čija se cijena kreće od oko 50 do 100 tisuća dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju, koje košta otprilike 30 tisuća dolara.

Paparazzi su je uhvatili dok je sa Sandrom Bullock izlazila iz ureda dr. Neila A. Gordona, koji vodi plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica, a specijalnosti su mu pomlađivanje lica i rinoplastika te u ponudi ima i injekcije botoksa. To je potaknulo šuškanja da Aniston svoj i inače nevjerojatno mladoliki izgled ipak duguje redovitim zahvatima, iako ih je uvijek poricala.

