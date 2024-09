Elon Musk zaprepastio svijet bizarnom ponudom Taylor Swift: ''Ok, pobijedila si, podarit ću ti dijete i čuvati tvoje mačke''

Nakon što je Taylor Swift najavila kako će na predstojećim izborima podržati Kamalu Harris, Elon Musk joj je na X-u ponudio da ju učini trudnom.

Poslije sinoćnje debate Kamale Harris i Donalda Trumpa, američka superzvijezda Taylor Swift je na svom Instagramu najavila kako će podržati kandidatkinju Demokratske stranke na predstojećim izborima 5. studenog.

U objavi, 34-godišnja pjevačica se referirala na riječi Trumpovog kandidata za potpredsjednika JD-a Vancea i potpisala se kao ljubiteljica mačaka bez djece, uzimajući u obzir kako je vlasnica tri mačke - Meredith Grey, Olivije Benson i Benjamina Buttona.

Njezina objava uhvatila je pozornost kontroverznog poduzetnika i oca 12-ero djece Elona Muska, koji joj je na društvenoj mreži X ponudio da će joj pričuvati mačke i učiniti ju trudnom.

"Dobro Taylor... Pobijedila si... Podarit ću ti dijete i čuvat ću tvoje mačke svojim životom."

Bizarnu ponudu prokomentirao je i njegov podupiratelj Ian Miles Cheong, koji je samo prokomentirao s "O moj Bože".

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life