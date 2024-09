Taylor Swift podržala Kamalu Harris nakon debate s Trumpom, objavu joj je lajkala i Seve

Pop-megazvijezda Taylor Swift podržala je demokratsku potpredsjednicu Kamalu Harris kasno u utorak nakon predsjedničke televizijske debate između Harris i republikanskog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Taylor Swift na Instagramu je objavila kako će glasati za potpredsjednicu SAD-a Kamalu Harris na američkim izborima 5. studenoga, za koje ankete pokazuju da će biti vrlo neizvjesni.

Objava Taylor Swift uključila je sliku pjevačice s mačkom, a njezina je izjava potpisana kao "ljubiteljica mačaka bez djece", u očitoj aluziji na primjedbe koje je prethodno iznio Trumpov kandidat za potpredsjednika JD Vance. Vance je ranije u jednom intervjuu vodeće demokrate opisao kao "gomilu ljubiteljica mačaka bez djece".

"Glasat ću za Kamalu Harris i Tima Walza na predsjedničkim izborima 2024. Glasam za Kamalu Harris jer se ona bori za prava i stvari za koje vjerujem da trebaju ratnika da ih brani", napisala je Swift u svojoj objavi.

Kamala Harris ima veliku potporu u zabavnoj industriji. Podržali su je mnogi holivudski glumci, producenti i redatelji, rekavši da vide Harris, koja je rođena u Kaliforniji, kao svoga kandidata.

U kolovozu je Trump objavio lažnu sliku na društvenim mrežama na kojoj Swift traži od ljudi da glasaju za njega na izborima u studenom.

Swift je to spomenula u svojoj objavi kasno u utorak rekavši da je Trumpov potez doista dočarao njezine strahove oko umjetne inteligencije i opasnosti od širenja dezinformacija. Dodala je: "To me je dovelo do zaključka da moram biti vrlo transparentna kao glasač u pogledu svojih stvarnih planova za ove izbore."

Među poznatim osobama koje su lajkale objavu bila je i Severina.

Kandidat Kamale Harris za potpredsjednika Tim Walz bio je u eteru na MSNBC-u kada je najavljena podrška Taylor Swift. "Pokrenite stvari", rekao je Walz u apelu za Swiftiese na MSNBC-u kada su ga upitali o njezinoj podršci. "Nevjerojatno sam zahvalan", rekao je.

BREAKING: Taylor Swift endorses Kamala Harris for president.



Tim Walz reacts to the news LIVE on MSNBC pic.twitter.com/wACc6WzQ3k — MSNBC (@MSNBC) September 11, 2024

