Kumovi donose hrpu iznenađenja i neočekivanih preokreta: Doznali smo nešto o neočekivanoj ljubavnoj priči!

Najgledanija dramska serija "Kumovi" i s novim nastavcima nastavlja oduševljavati gledatelje, donoseći obilje zabave, iznenađenja i neočekivanih preokreta. Zavirili smo na set kako bismo iz prve ruke doznali nešto o neočekivanoj ljubavnoj priči, Vedraninom povratku iz Italije, te tko je dobio veću minutažu.

Intrige, sukobi, urnebesni zapleti, sumnjivi poslovi u Zagalavama, u novim epizodama donose jedan posve neočekivan ljubavni obrat. Naglo prekinuta srednjoškolska ljubav u danima samoće zbližila je Mirjanu i Aljošu.



''Stara ljubav zaborava nema. Mi smo zapravo prekinuli dosta naglo u nekom nesporazumu, i u ovim novim epizodama mi konačno uspijemo tu raščistiti tko je tu što rekao, i što je mislio i kako smo oboje sami nekako se ta ljubav ponovno rasplamsa'', pričaju Ecija Ojdanić i Vladimir Tintor.

U maloj sredini ovakva veza svakako neće dobiti blagoslov, ali Mirjanu koja je godinama bila sama više nije briga.



''Mislim da žena kad dođe u nelke godine, počne shvaćati da treba odbaciti te nekakve moralne skrupule koje vladaju, pogotovo u takvim malim mjestima. Ustvari mi se sviđa ta njena odluka ja sam odlučila i to sam rekla piscima, mi se više nece nikome nećemo ispričavati za svoje postupke'', dodala je Ecija.



''To je ono što je meni posebno zanimljivo što se ovih nekih klasičnih priča, zapleta i poslova tiče, malo se vraćamo u te neke odnose i životne stvari, gdje se moramo priznati događaju takve stvari ljudima i našoj publici, pa će kroz naše likove i proživjeti i razumjeti'', dodao je Vladimir Tintor.

Upravo to prepoznavanje u likovima Kumove čini neodoljivima.



''Na placu ja nekako vidim kakva je gledanost serije, tamo često idem i znaju me, vidim po tome po količini pitanja koja mi postave'', priča Ecija.



''Ne treba ljude zanimati tko je Vladimir, nego da ljude uspijemo razveseliti i provesti kroz raznorazna putovanja, emotivna, da nas pamte po likovima jer to je i nama veliki kompliment, da smo uspjeli ući u neke likove toliko duboko da ljudi stvarno vjeruju da smo to mi'', dodao je Tintor.

Za dozu smijeha kojeg ne manjka u Zaglavama, sigurni smo bit će zaslužna i Vedrana.

Vedrana se iz Italije vratila bez muža i djeteta, te ćemo vidjeti hoće li takav potez narušiti savršen odnos punice i snahe.

Mnoge će vjerujemo razveseliti i to što Kata nije više samo epizodna uloga.

Smjestite se udobno u vaše naslonjače i uživajte u omiljenoj seriji - novi vas nastavci svakako neće razočarati.

