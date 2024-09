Fanovi preslatkog princa Louisa jedva su dočekali opet ga vidjeti: ''Ovaj maleni moj je apsolutni favorit!''

Trominutni video Kate Middleton rasplakao je mnoge, ali glavnu pozornost ponovno je privukao šestogodišnji princ Louis sa svojim aktivnostima.

Najnoviji video Kate Middleton, princeze od Walesa, u kojem je objavila završetak preventivne kemoterapije, oduševio je brojne fanove kraljevske obitelji.

Trominutni video pokazao je brojne aktivnosti peteročlane obitelji princa i princeze od Walesa, a pozornost je ponovno ukrao najmlađi član, princ Louis.

Kao što je to bio slučaj u lipnju za vrijeme ceremonije Trooping the Colours, šestogodišnji princ je plijenio pozornost, a ovoga puta bilo je to ubacivanjem u kadar, penjanjem po visokom stablu, ljuljanjem na ljuljački i pozdravljanjem.

"Trebao bi održati seminar o penjanju na stabla", "Princ Louis na 4,5 metra visoko stablo je tipičan princ Louis", "Bez imalo srama priznajem kako mi je ovaj maleni apsolutni favorit!", " Ne kažem da ostali Walesi nisu užitak, ali princ Louis se uvukao u poseban kut u mom srcu", napisali su komentatori na X-u.

Kao i stariji brat i sestra, maleni princ se ovih dana vratio u školske klupe nakon završetka ljetnih praznika.

