Našu glumicu razbjesnio početak školske godine, sve je oštro prokomentirala: ''Otkud im uopće pomisao?!''

Glumica Marijana Mikulić na društvenim mrežama prokomentirala je početak nove školske godine i otkrila s čime su susreću djeca s poteškoćama u razvoju.

U ponedjeljak je krenula nova školska godina, a naša glumica Marijana Mikulić na društvenim mrežama osvrnula se na mnoge probleme s kojima se susreću djeca s poteškoćama u školama, ali i na izazove s kojima se njihovi roditelji svakodnevno susreću.

''Prvi dan nastave. Djeci s poteškoćama ukinuti pomoćnici u nastavi (ne, nema ih dovoljno ministre, možda da nekad i odete na teren vidjeti kako izgleda u stvarnosti ono sto odlučujete na papiru). Brojna djeca s teškoćama bez svog mjesta, ne znaju ni u koju školu spadaju jer se loptaju njima od škole Gradu, od Grada Ministarstvu pa tako ukrug'', započela je naša glumica.

Otkrila je i što ju je najviše šokiralo u sustavu obrazovanja.

''Brojnim roditeljima djece s poteškoćama se savjetuje da djecu školuju od kuće (??!!!) Otkud uopće pomisao da je izvedivo doživotno ne raditi ili raditi pola radnog vremena i od toga živjeti? (dok imaš dijete koje treba neprestani nadzor treće opcije nema) A tek pomisao da su svi roditelji dovoljno stručni i educirani podučavati doma svemu potrebnom? Najviše od svega me zanima je l' se uvelo to pjevanje himne prije nastave i jesu obavezne papuče od 1-4 osnovne dok u višim razredima ne! E, da, i je l' imaju svi plastične okvire u vrijeme velike ekologije, i to na knjigama od kojih se većina na kraju školske godine ionako baca! To je važno'', nastavila je glumica oštro pa dodala:

''Kakva vlast takav grad – razrovan, tužan i jadan. Kakva vlast takva država – tužna, pokisla i nikakva''.

''Je l’ nemamo mi nekog kome je stalo do ove države i naroda, a da bi se time i bavio – bez da i državu i narod komada, siluje i hračka? Ili kako često znaju pametnice komentirati po portalima – tko nam je kriv kad rađamo takvu dicu'', poručila je za kraj Mikulić.

Glumici su se u komentarima javili brojni ljudi koji je podržavaju.

''Strašno'', ''Nedopustivo'', ''Užas, imaju li ti ljudi dušu i svoju djecu'', samo su neki od komentara ispod objave.

Mikulić je inače poznata po tome da na Instagramu otvoreno govori o svojem privatnom životu i često komentira svakodnevna zbivanja, a prati je nešto više od 40 tisuća ljudi.

U sretnom je braku sa suprugom Josipom, a zajedno imaju tri sina, Ivana, Andriju i Jakova kojemu je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma.

