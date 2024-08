Domaća glumica doživjela je neugodno iskustvo u Njemačkoj: ''Ali to poniženje, samo sam se rasplakala...''

Naša glumica Marijana Mikulić s pratiteljima je podijelila neugodno iskustvo koje su ona i suprug nedavno doživjeli na putovanju, zgrozila se ponašanjem jedne gospođe.

Glumica Marijana Mikulić na Instagramu je objavila svoju fotografiju pa u opisu ispričala neugodno iskustvo koje su ona i suprug nedavno doživjeli u Berlinu.

Naime, s djecom je otputovala u Njemačku gdje radi njen suprug, a izlet u Berlin pamtit će još dugo, no ne po dobrom.

''Odlučili smo samo šetati kroz grad, idemo do Checkpoint Charija-mjesta nekadašnje granice ''dva Berlina'', odvedemo dečke jesti gluposti koje vole. Maksimalno opušteno, a opet da se družimo i nešto i vidimo Pogled s televizijskog tornja bi mogao biti fora svima, ajde to ćemo isto. Karte kupujemo online dan prije, ali redovi su za ulaz'', započela je priču.

''Vidjela sam da su neki na atrakcijama u zabavnim parkovima imali prednost svi zajedno jer dijete ima invalidsku iskaznicu. Mi tu iskaznicu nikad nismo nigdje pokazali. Ja sam ju stavljala u najzabitije ladice jer me pokosilo kad sam ju prvi put vidjela… Ali ajde, idemo sad to pokazati. Žena na ulazu je bila tako bezobrazna. Nije rekla ''Žao mi je ne znam ništa o tome'', nije rekla ''Nažalost kod nas to ne vrijedi''. Počela se derati na Josipa što je uopće došao naprijed pitati tako nešto, a kad se krenuo vratiti u red derala se da ostane da će ga pustiti, ali samo njega s Jakijem, a nas ne jer nas je previše'', napisala je uznemirena Marijana.

''Josip je rekao da ćemo sačekati i zajedno ući. Ona je nastavila nešto dobacivati. Rekla sam ''Ne morate biti grubi i nepristojni'', samo se izderala ''Ja samo radim, hvala!''.

''Red je bio velik, ali je ipak išlo relativno brzo. Ali taj osjećaj, to poniženje. Osjetila sam kako mi lupa srce. Kad smo izašli samo sam se rasplakala. Zašto sam uopće vadila usr*nu iskaznicu. Na sebe sam svaljivala krivnju nečijeg neznanja i uz to bezobrazluka'', ispričala je.

Njeni pratitelji u komentarima su je podržali te napisali da se ni zbog čega ne treba gristi. Neki su ispričali i svoja iskustva.

''Šalteruša znači ima i izvan Hrvatske, baš mi je žao zbog takvog iskustva'', ''Trebala si inzistirati da vas sve puste i reci joj da NE radi svoj posao inače bi znala što treba napraviti!'', ''Draga Marijana, sljedeci put "spustite" se na nivo tih idiota i njihovim jezikom recite sve što vam je na duši, nemojte biti pristojni'', bili su neki od komentara.

Mikulić je inače poznata po tome da na Instagramu otvoreno govori o svojem privatnom životu i često komentira svakodnevna zbivanja, a prati je nešto više od 40 tisuća ljudi.

U sretnom je braku sa suprugom Josipom, a zajedno imaju tri sina, Ivana, Andriju i Jakova.

Nedavno se tako osvrnula i na sve veću mržnju prema vjernicima, a što je napisala, pogledajte OVDJE.

