Naša predivna glumica u savršenoj traper-haljini nestrpljivo iščekuje dolazak prinove: ''Još malo!''

Sementa Rajhard razveselila je pratitelje novom objavom u traper-haljini ispod koje se nazire poveći trudnički trbuh.

Domaća glumica Sementa Rajhard u najnovijoj objavi na Instagramu pokazala je već veliki trudnički trbuh.

Pozirala je u traper-haljini, a njezin trudnički sjaj itekako je na vrhuncu.

"Još malo", napisala je u opisu objave, a pratitelji su je odmah pohvalili u komentarima.

"Predivna trudnica", "Neka je sa srećom", "Super", pisali su.

Sementa nosi dječaka, a za IN magazin nedavno je otkrila i neke detalje o imenu.

''Bit će moderno ime, a najbitnije da se sviđa i meni i suprugu, to je ono o čemu nismo dugo razmišljali i oko čega se nismo svađali. Prije 5 godina imali smo to ime ako bude dečko i ostvarilo nam se i jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom'', rekla je svojevremeno.

Podsjetimo, Sementa se 2020. godine udala za građevinskog poduzetnika Vanju Brundelu kod matičara, a veliko slavlje napravili su u lipnju prošle godine u dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici.

Zajedno već imaju jedno dijete, kćerkicu Stellu, koju je nazvala po seriji u kojoj se proslavila 2013. godine na Novoj TV.

